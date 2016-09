Zwölf Azubis ab 01.09.2016 bei Firma Lippert in Pressath

06.09.2016

Auch in der Firma Lippert gibt es seit 1. September neue Gesichter: Zwölf Azubis haben dort ihre Ausbildung begonnen. Die Geschäftsleitung mit Christian Sper, Alfons Haimerl (Leiter Personalwesen), die Ausbildungsleiter Markus Baumer und Michael Thaller sowie Jugend- und Ausbildungsvertreter Christian Deglmann hießen die Neuen willkommen.

Die Auszubildenden Folgende Azubis haben eine Lehre bei der Firma Lippert begonnen: Industriemechaniker: Marco Czerwinski, Johannes Nickl, Sandro Perl, Andreas Walter; Zerspanungsmechaniker: Nicolas Biersack; Elektroniker: Moritz Deubzer, Maximilian Käs, Georg Mayer, Lukas Schiller, Max Schminder; Technische Produktdesigner: Timo Häusler, Andreas Gräf. (hfz)

Nach einer Einführung wurden die Azubis in den jeweiligen Fachabteilungen aufgenommen. Im Frühjahr 2016 erhielt die Firma von der Agentur für Arbeit Weiden das "Zertifikat für das hervorragende Engagement in der Ausbildung und Nachwuchsförderung". Das Unternehmen legt Wert auf die Qualität der betrieblichen Ausbildung und will sich dadurch qualifizierte Fachkräfte von morgen sichern.