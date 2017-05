Freizeit Püchersreuth

26.05.2017

4

0 26.05.2017

Wurz. Auf dem Lipperthof laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das nächste Großereignis steht an. Von 26. Juni bis 2. Juli richtet der IPZV Oberpfalz Nord die Deutsche Islandpferde Meisterschaft aus.

Diese beinhaltet unter anderem Qualifikationsturniere für die WM in Holland, Zuchtwettbewerbe und Gangartwettbewerbe im Tölt, 4- und 5-Gang sowie im Rennpass. An die 200 Teilnehmer werden erwartet. Außerdem reist ein 13-köpfiges Richterteam aus Deutschland, Norwegen und Österreich an.Organisationsleiter Wolfgang Weig aus Neustadt und Alexandra Gleißner, Vorsitzende des IPZV, haben bereits jetzt alle Hände voll tun. Die Zuschauer dürfen sich nicht nur auf viele hochkarätige Sportwettbewerbe freuen, sondern auch auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Interessant für Laien: In einem abgetrennten Zuschauerbereich werden Reiter erklären, was gerade auf der Bahn passiert.Die Wettbewerbe finden sowohl auf der Rennpassbahn als auch auf der Ovalbahn statt. Moderator Henning Drath aus Cham ist in der Szene kein Unbekannter. Auch für Lipperthof-Betreiber Irene und Uli Reber ist die Meisterschaft etwas besonderes."Wir gehören beide dem Bundeskader an und wir reiten natürlich auch um ein Ticket für die Weltmeisterschaft mit", erzählt Reber. Der Lipperthof war bereits einmal Austragungsort für eine Deutsche Meisterschaft. "Das war genau vor 20 Jahren", erinnert sich Reber an die Veranstaltung 1997. Islandpferde sind die am stärksten in Deutschland vertretende Kleinpferderasse. 70 000 Pferde werden derzeit verzeichnet. Dem Deutschen Islandpferdeverband gehören 25 000 Mitglieder an."Der Hype um die isländische Fußballnationalmannschaft hat sich auch positiv auf den Pferdesport ausgewirkt", weiß Reber - auch in Island selbst, wo die Rebers viele Freunde habe. "Der Tourismus hat dort um 30 Prozent zugenommen." Übernachtungsmöglichkeiten rund um Wurz dürften zum Zeitpunkt der Meisterschaft Mangelware sein. "Viele haben sich schon ein Zimmer gebucht", erzählt Irene Reber. Andere kommen gleich mit dem Wohnmobil. Während tagsüber der Reitsport im Fokus steht, geht es am Abend um die Geselligkeit. Am Samstagabend, 1. Juli, spielt sogar eine Band.