29.01.2017

Es wird Zeit dass mit der Abwasserbeseitigung etwas getan wird. Sonst wird es mit dem neuen Baugebiet nichts. So lautete die Drohung des Wasserwirtschaftsamtes. Das Thema Kläranlage landete immer wieder auf der langen Bank. Der Gemeinderat befasste sich mehrmals in nichtöffentlichen Sitzung mit der Materie.

Jetzt lud Bürgermeister Rudolf Schopper an der Anlage zur Information mit Aussprache ein. Das 1979/1980 für 1000 Einwohner gebaute Werk ist für künftige Anforderungen nicht ausgelegt, eine grundlegende Ertüchtigung unumgänglich. Die Wurzer Anlage ist zehn Jahre jünger und für 2000 Einwohner ausgelegt.In Püchersreuth gelangt das geklärte Abwasser in den Reiserbach, in Wurz in die Waldnaab, erklärten die Experten im Sportheim. In Püchersreuth müssten Denitrifikatonsstufe, Tropfkörper, Nachklärbecken, Rohrverbindungen, Pumpen, Steuerung, Mess- und Regeltechnik erneuert werden. Als Alternative gebe es Anschlüsse an den Zweckverband Altenstadt-Neustadt-Störnstein auf. Eine Variante wäre, in den Ortskanal nach Störnstein in die Püchersreuther Straße einzuleiten, die andere in den Ortsteil Lanz und die letzte nach Reiserdorf. Die Baukosten liegen laut der Studie aus dem Jahr 2013 bei zirka 500 000 Euro und die jährlichen Betriebskosten bei fast 40 000 Euro.Der Bau der Abwasserdruckleitung nach Wurz würde, Stand 2015, ohne Nebenkosten um die 700 000 Euro verschlingen. Die Betriebskosten würden sich auf 6000 bis 13 000 Euro belaufen. Würde man die wasserrechtlich und die betrieblich relevante Investitionskosten getrennt herausheben (Wurz und Püchersreuth), wären es gut 1,5 Millionen und würden sie zusammengeschlossen, ergäben sich fast 900 000 Euro beim Ist-Zustand. Bei den Betriebskosten spare man im Ist-Zustand zirka 32 000 Euro und in der Prognose mit mehr Einwohnern zirka 45 000 Euro. "Der Anschluss an die Kläranlage Wurz ist die zukunftssichere Variante", fasste der Abteilungsleiter für Abwasser bei den Zwick Ingenieuren, Günter Schwab, zusammen.In der anschließenden Aussprache ging es um Fördergelder, die es für diese Maßnahme außer mit einer Härtefallregelung nicht mehr gebe. Genaue Kosten, die auf die Bürger zukommen, konnte Rathauschef Schopper nicht nennen.Er versprach, die Abschläge auf bis zu drei Zahlungen aufzuteilen. Der sinkende Wasserverbrauch mache sich bemerkbar. "Die Unkosten steigen und müssen umgelegt werden." Eine Einleitung in den Reiserbach sei nicht mehr möglich."Bis Ende 2018 müssen wir die Lösung haben und in diesem Herbst muss die Planung fertig sein." Für das Baugebiet in Püchersreuth gebe es bereits 18 Reservierungen. Mit unseren Kanalgebühren fahren wir immer noch gut, so seine abschließenden Worte.