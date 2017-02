Politik Püchersreuth

Umleitung wegen Kosten

Wert der Kläranlage Wurz

Flott verabschiedet wurde die erste Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde in Abwägung der Stellungsnahmen sowie der Feststellungsbeschluss. Ingenieur Michael Wagner erläuterte die beiden Bebauungspläne für Ilsenbach "Am Sportplatz" und den Plan "Püchersreuth Süd". Auch hier waren sich die Räte einig und stimmten zu. Ingenieur Wagner erklärte die Erschießungspläne der Baugebiete. Der Planer vom Büro Schultes ging intensiv auf die Details ein: Der Birkenweg am Baugebiet Püchersreuth werde nicht weiter ausgebaut, so Wagner. In beiden Baugebieten gebe es ein getrenntes Abwasserkanalsystem. Die Kanaltiefe liegt bei 3,60 Meter. Bei den drei oberen Bauplätzen gebe es eine Einschränkung. Für das Regenwasser werden Leitungen mit 300 Millimeter und der Schmutzwasserkanal mit 400 Millimeter Durchmesser verlegt. Zudem gibt es bei jedem Grundstück einen Kontrollschacht.Lothar Löw stellte die Frage, wieso so tief gebaut werde und warum das Untergrundwasser weggeleitet werde. Dies habe mit der Drainage zu tun. Es werde vermieden, dass die Grundstücksbesitzer dieses Wasser in das Kanalnetz einleiten. Doch Löw erläuterte, dass der Grund dafür seiner Meinung nach die Kosten seien. Weiter erläuterte Wagner den Verlauf des Abwasserkanals, der zum Teil über den Sportplatz zur alten Staatsstraße führen wird.Im Baugebiet "Am Sportplatz" wird in der Mitte des Wendehammers eine Verkehrsinsel mit vier Metern Durchmesser integriert. Darin soll ein Baum gepflanzt werden. Außer Löw stimmten alle den Ausführungen des Ingenieurs zu. Zugestimmt wurde der Ausbaubeitragssatzung wie sie die Verwaltung vorgeschlagen hatte. Genauso wurde mit der Erschließungsbeitragssatzung verfahren.Zum Thema Abwasserklärung im Satzungsbereich Püchersreuth und Ilsenbach hätte sich Bürgermeister Rudolf Schopper mehr Zuhörer gewünscht. Das Thema Abwasser habe den Gemeinderat schon öfter beschäftigt und werde es weiterhin tun. Es gebe drei Varianten, der Gemeinderat müsse sich für eine entscheiden. Die teure Ertüchtigung der Kläranlage in Püchersreuth ist eine Option. Der Anschluss erfolgt an den Abwasserzweckverband Altenstadt- Neustadt-Störnstein, die zweite Möglichkeit. Neben dem Kauf seien die Folgekosten jedoch nicht günstig. Außerdem ist der Anschluss an die Kläranlage in Wurz möglich. Dort seien Reserven vorhanden.Trotzdem sind Investitionen zu tätigen. Hier rechnete Schopper mit Kosten von einer Million Euro in den kommenden Jahren. Ermittelt werde noch der Wert der Anlage in Wurz. Es werde dann nur noch einen Abwassersatzungsbereich geben, so, wie es mit der Trinkwasserversorgung bereits umgesetzt worden sei. Somit würden sich auch die Wurzer mit ihren Ortsteilen an den Kosten beteiligen müssen, so der Bürgermeister. "Wir sind eine Solidargemeinschaft. In den letzten drei Jahren hat der Ortsteil gut gelebt. Es braucht seine Zeit, bis die Wirtschaftlichkeit eintritt", sagte er.Von Seiten der Gemeinderäte kamen die verschiedensten Meinungen und Vorschläge. Michaela Treml ist zuversichtlich, das die Entscheidung des Gemeinderates von der Bevölkerung mitgetragen werde. Die bisherige Information war ausreichend, so Treml. "Wir sollten uns für eine Tendenz festlegen", sagte Maria Sauer. Jürgen Bartmann will sich für Wurz festlegen. Markus Burkhard und Lothar Löw sehen den Unmut der Wurzer Bürger auf sich zukommen. Löw betonte zudem, dass ja die Zahlen, die alle drei Jahre neu kalkuliert werden, nach unten gehen würden. "Die Entscheidung wird ja heute nicht endgültig getroffen und wir müssen die Bürger informieren", erläuterte der Bürgermeister. Schopper wurde beauftragt, zu klären, ob die Wurzer Kläranlage als positive Wertanlage berücksichtigt werden kann.