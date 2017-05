Politik Püchersreuth

09.05.2017

Die Hundesteuer bleibt auf den Niveau der vergangenen Jahre bestehen. So will es der Gemeinderat. Wer ein größeres Exemplar halten möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen.

Kostspielige Angebote

(arw) Für den Hund müssen weiterhin 24 Euro Steuern gezahlt werden. Für Dobermänner, Collies und Co. werden 450 Euro fällig. Der Gemeinderat versteht dieses Sätze als "Abschreckungssignal".Kann der Halter eines größeren Hundes eine Wesensprüfung vorlegen, kann er eine Ermäßigung beantragen. "Kampfhunde sind in Bayern sowieso nicht erlaubt", erklärte Bürgermeister Rudolf Schopper. Josef Witt sprach den lästigen Hundekot an, der auch die Gemeindearbeiter bei ihren Mäharbeiten nervt.Martin Meiler junior darf seine Scheune in Pfaffenreuth 4 erweitern. Silke und Franz Fütterer aus Wurz können in der Lampelmühlstraße 22 erweitern und Sitzplätze überdachen. Mit Marie und Alfons Vollath hat die Gemeinde in Walpersreuth 17 Quadratmeter Grundfläche getauscht. Beim Baugebiet Ilsenbach stimmten acht Räte für Glasleuchten zum Preis von 14 000 Euro.Fast dieselben Leuchten befinden sich im übrigen Ortsteil. Technische Leuchten wären um 4000 Euro billiger gewesen. Vier Räte hätten sie bevorzugt. Eigentlich wollten die Gemeinderäte mit der Vergabe von Hausnummern in Ilsenbach "Struktur hineinbringen". Doch laut einer Umfrage von Karlheinz Thoma und Jürgen Bartmann ist die Mehrheit dort für die Beibehaltung des jetzigen Systems. So wird im neuen Baugebiet ab Nummer 100 begonnen. Lothar Löw sieht dies anders.Das Weidener Bauunternehmen Scharnagl hat für das Gebiet Püchersreuth-Süd mit 913 000 Euro das günstigste Erschließungsangebot abgegeben. Für die Erschließung in Ilsenbach "Am Sportplatz" muss die Gemeinde 396 000 Euro an die Firma Holfelder aus Georgenberg zahlen. Überrascht zeigten sich Bürgermeister und Gemeinderäte über die Preisdifferenz. In Ilsenbach liegt er 16 Prozent über der Kalkulation. Bürgermeister Schopper vermutet als Ursache die positive Auftragslage der Unternehmer.Den Ausbau des Forstweges in Botzersreuth erledigt für 49 600 Euro die Firma Hartinger aus Tännesberg. Mit der Caritas verhandelt Bürgermeister Schopper wegen des Ausbaus des Kindergartens St. Matthäus in Wurz. Im Herbst soll es losgehen. Zunächst wird das Obergeschoss für die Vorschulkinder ausgebaut. Danach kommt der untere Bereich für die Krippenkinder dran.Der Ausbau des schnellen Internets schreitet zügig voran. Wer sich dafür interessiert, muss sich aber trotzdem mit der Telekom in Verbindung setzen. Josef Witt bat Bürgermeister Schopper, den Wasserdruck an der Wallfahrtskirche St. Quirin zu überprüfen.