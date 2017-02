Politik Püchersreuth

14.02.2017

4

0 14.02.2017

Mit knapper Mehrheit einigte sich der Gemeinderat auf ein grünes Logo am neuen Kindergarten. Zuvor hatte die Firma Kollerer aus Neustadt drei Entwürfe vorgestellt. Der Name "Kinderstodl" hatte bereits bei der Einweihung die Bürger überrascht. Nun ging es darum, welche Farbe der Schriftzug haben sollte.

Maria Sauer und Michaela Treml tendierten zu einem auffälligen Rot. Für Grau konnte sich niemand begeistern. Am Ende stimmten sechs Räte für Rot und sieben für Grün. Die Kosten für den Entwurf belaufen sich auf 230 Euro.Ausführlich erläuterte Bürgermeister Rudolf Schopper den in 14 Tagen beginnenden Breitbandausbau. Los geht's in Walpersreuth. Einstimmig bestätigt wurden der Kommandant der Feuerwehr Püchersreuth, Thomas Kellner, und sein Vertreter, Stefan Radies. Anton Trottmann bekam grünes Licht für den Umbau des bestehenden Wohnhauses zur Garage mit Geräteraum in Ilsenbach.In Kotzenbach will Gerhard Adam eine landwirtschaftliche Lagerhalle mit Sozialraum errichten. Weil der Neffe des Bürgermeisters einen Bauplan eingereicht hatte, durfte Schopper nicht mit abstimmen. Franziska und Matthias Schopper wollen in Mitteldorf eine Gerätescheune mit Aufenthaltsraum errichten. Auch sie bekamen die Erlaubnis.