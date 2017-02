Andre Englert wecshelt in aktive Wehr

Püchersreuth

03.02.2017

03.02.2017

Andre Englert ist mit 18 Jahren zu alt für den Chefposten bei der Feuerwehr. Deshalb wählt die Jugend Oliver Kick zu ihrem neuen Sprecher.

Stellvertretender Jugendsprecher ist Noah Kick, Nico Kellner übt weiterhin das Amt des Kassiers aus. Kick kümmert sich außerdem um den Schriftverkehr. Beisitzer und zugleich Kassenprüfer sind Pia Prem und Jonas Fritsch.Der ausgeschiedene Jugendsprecher Englert rückte nach Erreichen der Altersgrenze in die aktive Wehr auf. Die Jugendfeuerwehr stellt nach dem Ausscheiden von Miriam Fritsch nunmehr fünf Anwärter, informierte Jugendwart Josef Zahn. Der Nachwuchs hat im vergangenen Jahr für Übungen und Unterrichte 28,5 Stunden, für allgemeine Jugendarbeit wie Besprechungen und Vorbereitungen 10 Stunden aufgewendet. Dazu kamen Freizeitaktivitäten wie DVD-Abend und Preisschafkopf. Beim Wissenstest in Waldkirch absolvierten Fritsch, Kellner und Prem die Stufe I (Bronze), während Kick und Stör die Stufe III (Gold) erhielten. Derzeit absolvieren Kick und Stör die Truppmannausbildung.Jugendwart Zahn teilte mit, dass er nach 15-jähriger Tätigkeit als Jugendwart und zuvor weiteren fünf als Stellvertreter auf dem Posten sein Amt beendet. Nachfolger ist Michael Würth. Der bereits traditionelle Preisschafkopf der Jugendfeuerwehr steigt am Freitag, 17. März, im Gerätehaus.