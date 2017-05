Beck führt weiter CSU an

Vermischtes Püchersreuth

01.05.2017

4

0 01.05.2017

(lng) Josef Beck junior steht auch in den kommenden beiden Jahren an der Spitze des CSU-Ortsverbandes. Der langjährige Vorsitzende erhielt in der Ortshauptversammlung am Donnerstagabend im Gasthof Miedl in Ilsenbach das einstimmige Vertrauen der Mitglieder.

Als Stellvertreter Becks fungiert Andreas Völkl, Karl Höning bleibt Schriftführer, während sich Schatzmeisterin Sabine Wimmer nicht mehr zur Wahl stellte. Nachdem intensive Bemühungen des Wahlausschusses keinen Erfolg brachten, muss Wimmer diesen Posten kommissarisch bis zur Nachwahl weiterführen.Herbert Beck, Alexander Betz, Johann Pröls, Walter Stubenrauch, Alfons Troppmann und Sabine Wimmer wurden als Beisitzer gewählt. Die Kassenprüfer heißen Paul Höning und Alois Wittmann. Beck erinnerte an Dorffest, Zoiglabend und Adventsfeier. Derzeit zählt der Ortsverband 29 Mitglieder.Für 45-jährige Treue zur CSU bekam Edwin Zenger eine Flasche Wein und eine Urkunde. Karl Höning, der seit 50 Jahren im Vorstand mitarbeitet, erhielt für besondere Leistungen eine Urkunde mit Gutschein. Die beschlossene Anpassung der Beiträge sorgt dafür, dass die Mitglieder künftig zwischen acht und zehn Euro im Jahr mehr zahlen müssen."In der Gemeinde bewegt sich viel", sagte Bürgermeister Rudolf Schopper und ging auf die Erschließung neuer Baugebiete, die zu planende Kinderkrippe in Wurz sowie die Gleichstromtrasse ein. Im Namen des Kreisverbandes dankte Stephan Oetzinger für die geleistete Arbeit und bezeichnete die Erdverkabelung bei der Gleichstromtrasse als Erfolg der CSU.