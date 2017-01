Vermischtes Püchersreuth

26.01.2017

3

0 26.01.2017

Die Dienstversammlung beschert der aktiven Wehr eine neue Führung. Der stellvertretende Kommandant tritt ganz nach vorne, und die Jugendfeuerwehr hat einen neuen Chef.

Zwölf nachhaltige Jahre

Nachwuchs weniger

Auszeichnungen Zum Feuerwehrmann wurde Andre Englert befördert. Für 20 Jahre aktive Dienstzeit wurden Herbert Beck und Florian Würth ausgezeichnet. Seit 30 Jahren ist Jürgen Hacker dabei. (lng)

Das Votum für Thomas Kellner als Nachfolger von Peter Beck war einstimmig. Beck hatte sich nach zwölf Jahren an der Spitze nicht mehr zur Wahl gestellt. Stellvertretender Kommandant ist Stefan Radies. Michael Würth folgt als Jugendwart auf Josef Zahn.Beck berichtete von 27 Aktiven, ein Floriansjünger ist ausgeschieden und Andre Englert aus der Jugendfeuerwehr aufgerückt. Im vergangenen Jahr gab es zwei Brandeinsätze, vier technische Hilfeleistungen, einen Sicherheitswachdienst, drei Verkehrsabsicherungen und vier sonstige Einsätze mit insgesamt 114 Stunden. Die Floriansjünger übernahmen die Hydrantenpflege, übten im neuen Kinderhaus und feierten Zoiglfest.Beck erinnerte an den Bau des Gerätehauses sowie die Anschaffung von Mehrzweckfahrzeug, Tragkraftspritzenfahrzeug und Wärmebildkamera in seiner Amtszeit. Er dankte der Mannschaft für die geleistete Arbeit und die Unterstützung.Einen Rückgang von sieben auf fünf Feuerwehranwärter meldete Jugendwart Zahn. Der Nachwuchs leistete 28,5 Stunden für Ausbildung, zehn Stunden für Jugendarbeit und sechs Tage für Freizeitgestaltung wie Preisschafkopf oder DVD-Abend. Neuer Jugendsprecher ist Oliver Stör.Bürgermeister Rudolf Schopper würdigte die geleistete Zeit für die Feuerwehr und sprach die schwierige Nachwuchsgewinnung an. Das Gemeindeoberhaupt bat, an einem Strang zu ziehen, damit das Schiff weiter in Fahrt bleibe. Auf die Bedeutung der Feuerwehr in einer Gemeinde sowie die Pflichten von Kommandanten und Aktiven ging Kreisbrandinspektor Uli Kraus ein.