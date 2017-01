Vermischtes Püchersreuth

15.01.2017

Dem Faschingsverein Stammtisch Botzersreuth gelingt am Samstag ein perfekter Start in die "fünfte Jahreszeit". Dabei überzeugen besondere Geräte.

Bewunderer im Publikum

Viele Hebefiguren

Botzersreuth. (zer) Im Gasthaus Miedl präsentierten die Aktiven mit Präsidentin und Moderatorin Eva Trottmann ihre zahlreichen Garde- und Showtänze. Die Botzersreuther Narren hatten sich auch heuer einiges einfallen lassen. Sie ernteten tosenden Applaus im voll besetzten Saal.Die Bambinigarde mit zehn Mädchen von vier bis sieben Jahren startete in den Abend mit ihrem "Barbiegirl-Auftritt". Die Kostüme hatte Irmi Treml geschneidert. Viel Jubel kam auch beim Auftritt der Kindergarde auf. Kinderfunke Annalena legte viel Ausdauer und Kondition in ihren Funkentanz. Schlag auf Schlag ging es weiter: Die Prinzengarde in ihren schmucken orangen Kleidchen zeigte ihren Gardemarsch mit einem "Irischen Folklore-Medley". Jugendfunke Verena begeisterte mit viel Akrobatik und Körperbeherrschung.Im zweiten Block hatte das Kinderprinzenpaar Marie I. und Stefan III. seinen Auftritt mit dem Showtanz "Macarena" unter dem Motto "We love the 90s". Trainerin Christine Engelbrecht hatte die Jugendgarde bestens auf ihren Showtanz vorbereitet. Als doppeltes Mariechen kamen die Schwestern Annalena und Veronika Adam auf die Bühne, heuer hatten sie mit "Lady-Night" die Bewunderer auf ihrer Seite.Zwischen den Showblöcken nutzten die Besucher die Zeit zum Tanzen. Später überzeugten das Prinzenpaar Kathrin I und Fabian I mit einem Kino-Highlight aus den 1990ern. Bei "Man in Black" präsentierten sie viele Hebefiguren. Es folgten der Showtanz der Prinzengarde und zum Abschluss die "Elfergeräte". Die elf Männer hatten die Lacher bei Tanz und Turneinsätzen zu "Kapt'n Jack" auf ihrer Seite. Die nächsten Veranstaltungen sind das Kaffeekränzchen am 5. Februar und noch einmal am 12. Februar im Gasthaus Miedl. Am 17. Februar ist der Weiberfasching angesetzt.Unter den Gästen war auch Waltraud Rath, Beisitzerin vom Landesverband Ostbayern (LVO). Sie nahm Verbandsehrungen vor (Bericht folgt). Des Weiteren überreichte der Verein mit Vorsitzendem Matthias Kallmeier an 44 Persönlichkeiten den neugestalteten Faschingsorden.