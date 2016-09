Vermischtes Püchersreuth

22.09.2016

3

0 22.09.2016

Kirchenvorsteher Jochen Schneider wurde am Sonntag auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben entbunden. Er hatte sich in den vergangenen zehn Jahren tatkräftig für die evangelische Kirchengemeinde Püchersreuth eingesetzt. Er packte bei der Renovierung des Gemeindehauses oder im Kirchenwald mit an.

Pfarrer Michael Kelinske und der Kirchenvorstand verabschiedeten Schneider wehmütig, aber mit Verständnis. Sie überreichten ein Buch und eine Flasche Wein. Die investierte Zeit lasse sich mit keinem Gegenwert beziffern.Als Nachfolgerin wurde Tanja Lindner berufen. Gerne nimmt sie das Amt an. Sie versprach, sich mit ihrem Tun für das Wohl der Pfarrei einzusetzen. Der gesamte Kirchenvorstand freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.