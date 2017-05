Vermischtes Püchersreuth

Wurz. Auf 30 Jahre Tätigkeit als Vorsitzender der CSU Wurz blickte Lorenz Enslein in der Jahreshauptversammlung zurück. In dieser Zeit fanden sechs Kommunalwahlen sowie mehrere Landtags-, Bundestags und Europawahlen statt.

In diesen drei Jahrzehnten organisierte Enslein Diskussionen mit den Bundestagsabgeordneten Max Kunz, Simon Wittmann, Georg Gierisch und Albert Rupprecht. An der Spitze des Landkreises hatte er es mit den Landräten Anton Binner, Simon Wittmann und Andreas Meier zu tun. Allesamt standen den Wurzer Christsozialen bei politischen Frühschoppen Rede und Antwort.Ortsbegehungen, Sitzungen mit der CSU Püchersreuth, Preisschafkopf-Veranstaltungen und Gartenfeste rundete die Aktivitäten ab. "Danke an die Mitglieder für die Treue zur CSU und an den Vorstand für die gute Zusammenarbeit", betonte Enslein, der sich 36 Jahre lang als Gemeinderat engagierte und 18 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde Püchersreuth als Bürgermeister lenkte. Der Bau von Kläranlagen, die Dorf- und Flurerneuerung in zehn Ortschaften und der Bau von drei Feuerwehrgerätehäusern in Eigenleistung waren Höhepunkte seiner Tätigkeit. Auch für seinen Nachfolger als Bürgermeister, Rudolf Schopper, hatte Enslein nur Lob parat: "Er macht seine Arbeit gut."Bei den Neuwahlen verzichtete Enslein auf eine erneute Kandidatur. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder einstimmig Josef Stangl. Stellvertreter ist Manfred Wolfrath. Kassier bleibt Norbert Neumann, um die Protokolle kümmert sich Wendelin Bäumler. Beisitzer sind Karl Meiler, Rudolf Schopper, Margret Höfler, Thomas Stock und Georg Fütterer, Kassenprüfer sind Bernhard Weidner und Hans Stangl.Bürgermeister Schopper, der vom Beginn der Dorferneuerung in Walpersreuth und der Waldneuordnung in Botzersreuth berichtete, dankte mit Stangl Enslein für seinen großen Einsatz.