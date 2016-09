Vermischtes Püchersreuth

"Super! Da gefällt es mir jedes Jahr. Wurz hat das drauf", sagt Tobias Vogel aus Godas. Er kommt schon seit fünf Jahren zum O'Schnitt.

Beste Stimmung

Wurz. Auch heuer war er am Freitag und Samstag dabei. "Die Stimmung ist optimal", pflichtete ihm sein Bruder Christian bei, während die Stoapfälzer Spitzbuam "Livin' on a Prayer" von Bon Jovi zum Besten geben und sich die Bierbänke unter den Feiernden bogen. "Da ist immer eine gute Stimmung, egal welche Band spielt. Das hat einfach einen Namen", schwärmte Tobias weiter. Zum ersten Mal kam Katja aus Nagel zum Festwochenende nach Wurz. "Saugute Stimmung", lautete auch ihr Fazit.Bereits am Freitag pilgerten knapp 1000 Gäste in die O'Schnitthalle. "Schon um 22 Uhr war die komplette Sitzfläche voll", freute sich Ilona Kreuzer vom Helferteam. DJ Borti aus Weiden, der schon um 20 Uhr an den Turntables stand, hatte von Anfang an die Stimmung zum Brodeln gebracht. Auch der kostenlose Eintritt bis 20.30 Uhr sei gut angenommen worden. An der Bar waren die "Weihwasser-Klopfer" neu. Unter zwölf Fläschchen Hochprozentigem versteckt sich ein Judas-Schnaps. Wer den erwischte, musste die nächste Runde zahlen. "Highline ist immer super - die beste Band. Und es sind immer lustige Leute da", war Anna aus Lengenfeld am Samstagabend begeistert. Brechend voll war die Tanzfläche, der Barbereich und die ganze Halle, als die Partyband auf der Bühne abrockte. "Ein schönes Festl", meinte Patrick aus Waldsassen, der sich als Fahrer ohne Alkohol vergnügte. Und auch für die Helfer von den Wurzer Hogerern, vom SV und von der KLJB blieb Zeit zum Feiern. "Jeder soll Spaß haben und nicht bloß arbeiten", betonte O'Schnitt-hallen-Manager Tom Kreuzer. In zwei Schichten kümmerten sich jeweils 40 Beschäftigte um Bar, Ausschank und das perfekte Partyvergnügen.