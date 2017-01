Vermischtes Püchersreuth

26.01.2017

26.01.2017

Andreas Bonczyk ist erstmals Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Püchersreuth/Ilsenbach. Ganz neu ist ihm die Aufgabe nicht.

Bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren hatte Bonczyk als Vize-Chef die Führung übernommen. Sein Vorgänger Josef Zahn war damals zurückgetreten.Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Gerhard Deinzer. Das Amt des Kassenführers übt in den kommenden drei Jahren weiterhin Thomas Hilgenfeld aus. Zum Nachfolger von Wolfgang Trottmann als Schriftführer wählten die 18 anwesenden Mitgliedern Reinhold Püttner. Gerätewart bleibt Uwe Reber. Jochen Schneider, Jürgen Scharnagl, Michael Raab und Benjamin Bonczyk fungieren als Beisitzer. Uwe Reber ist als Jugend- und Andreas Bonczyk als Seniorenbeauftragter tätig. Die Kasse prüfen auch in Zukunft Alfons Huber und Dieter Zenger.Nach drei Austritten, zwei Todesfällen und sieben Neuaufnahmen betrug die Zahl der Mitglieder zum Jahresende 171 Personen. Bonczyk erinnerte an Zoiglabend, Fahrt zur Landesgartenschau, Straßenfest sowie die Beteiligungen an Kirchweih, Dorffest und Ferienprogramm."Ausleihen gibt es nur an Mitglieder", betonte Gerätewart Reber. Im vergangenen Jahr wurde ein Baugerüst angeschafft.Bürgermeister Rudolf Schopper würdigte die geleistete Arbeit sowie das interessante Inventar des Vereins. In der Terminvorschau wurde über den Zoiglabend am Samstag, 25. März, einen geplanten Vortrag zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, eine Fahrt zur Landesgartenschau nach Pfaffenhofen sowie die Beteiligungen an Kirchweih, Dorffest und Ferienprogramm informiert. Beim Straßenfest sind die Ehrungen langjähriger Mitglieder vorgesehen. Möglicherweise gibt es im Herbst eine Fahrt zum Felsenkeller nach Schwandorf.