Vermischtes Püchersreuth

06.02.2017

Ilsenbach. Leckere Kuchen und Torten und der begriff "Kaffeekränzchen". Das hört sich betulich an. Es sei denn, der Faschingsverein "Stammtisch Botzersreuth" ist der Organisator. Die Gäste im Gasthaus Miedl genossen neben den Backkreationen der Mütter der Gardemädchen das Showprogramm unter dem Motto "We love the Nineties", das Modesünden und Musikrichtungen dieses Jahrzehnts ironisch abfeierte.

Anmutig und gelenkig

Charmant kündigte Präsidentin Eva Trottmann die Auftritte an. Sie und ihre Mitstreiter freuten sich auch über den Besuch von Präsidium und Elferräten des Hammerleser Faschingsvereins. Zunächst stellte Trottmann das Kinderprinzenpaar vor. Marie I. und Stefan III., beide 9 Jahre alt, stammen aus eingefleischten Karnevalistenfamilien. "Schon im Bauch meiner Mutter war ich beim Fasching" las Marie stolz vor. Stefan ist der Enkel der Hofschneiderin.Nachwuchssorgen haben die Botzersreuther nicht, was die lange Warteliste bestätigt. Deshalb gibt es nicht nur eine Kinder-, sondern sogar eine Bambinigarde. Die putzigen vier- bis sechsjährigen "Barbie Girls" übten in pinkfarbigen Glitzerkleidchen kesse Hüftschwünge und Tanzschritte. Ohne Pause marschierte die Kindergarde zu teils bayerischen Tönen auf die Tanzfläche. Flott und musikalisch stets im Takt präsentierten sie ihren schwungvollen Tanz. Am eifrigsten zeigte sich dabei die Kleinste, der die Begeisterung aus den Augen stach.Spagat oder einarmiger Überschlag - Kinderfunke Annalena meisterte auch schwierigste Figuren. Mütter und Omis waren begeistert. Doch auch hier kann Botzersreuth trumpfen: Es gibt noch ein zweites Funkenmariechen. Jugendfunke Verena sprang turnte und tanzte sich in die Herzen der Zuschauer. Das Prinzenpaar Fabian I. und Kathrin I präsentierte seine schwarz-goldene Prinzengarde.Nach der Ordensverleihung kündigte sich der nächste Höhepunkt mit "Mambo No. 5" an. Kinderprinz Stefan wirbelte mit Sonnenbrille und Hut um seine Prinzessin Marie herum. Draußen wartete bereits die Jugendgarde auf ihren Showtanz. Kurze Höschen und bunte Stulpen, eine Limbostange und Karibikfeeling zogen mit ihnen in den Saal ein. Schnell, sportlich und fantasievoll war der Auftritt. Die begeisterten Zugabe-Rufe belohnte die Truppe e mit der Cowboy-Nummer "Cotton-Eyed Joe".Das "doppelte Mariechen" Veronika und Annalena Adam half mit der Musikauswahl zu ihrem Auftritt der Erinnerung der Gäste nach . "Ach ja!" hörte man, als die beiden mit dem typischen 90er-Jahre-Hit "Ladies Night" ihren Showtanz präsentierten. Szene für Szene verloren sie dabei immer mehr Kleidungsstücke. Dazu zeigten sie ihre Spezialitäten: Doppeltes Rad, Hebefiguren, Akrobatik zu zweit."Weil ich ein Mädchen bin" setzten sie als Zugabe obendrauf und unterstrichen mit verführerischen Blicken und Bewegungen den Text, den auch das Publikum mitsang.Das Tanzpaar Fabian Bonczyk und Katharina Luber, trainiert von Gunnar Hagn und Angelika Schönberger, zeigte in bunten Outfits schwierige Figuren, gemischt mit Tanzpassagen und Akrobatik. Kino-Highlights der Neunziger hatte sich das Prinzenpaar Fabian I. und Kathrin I. ausgesucht. Ob "James Bond" oder "Bodyguard", bei den Melodien von "Golden Eye" und "I will always love you" schmolzen die Zuschauer dahin.Doch wer glaubte, damit sei das Mammutprogramm schon vorbei, hatte sich geirrt. Der Showtanz der Garde mit einem Medley an Neunziger-Hits und einer Michael-Jackson-Nummer zeigte den hohen Trainingsstandard der Botzersreuther Mädels. Und die Jungs? Begeisterten zum Schluss als sexy "11-er Ge-Räte". "I'm too sexy for my Shirt", "Ich find dich scheiße", "Hey Mr. Wichtig" - ulkig-freche und sportlich-starke Choreographien sorgten für viele Lacher. Sprünge, Flug- und Hebefiguren und zwei etwas männlichere "Damen" bescherten einen krachenden Abschluss des restlos ausverkauften Kaffeekränzchens. Wer dieses Mal keinen Platz fand, kann sich den kommenden Sonntag vornehmen, dann gibt es das Ganze nochmal.