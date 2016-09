Vermischtes Püchersreuth

12.09.2016

Staatsministerin Emilia Müllerin beneidete bei der Einweihung des neuen Kindergartens am Sonntag Leiterin Heidrun Hofmeister, die ein "traumhaft schönes Gebäude" übernehmen darf. Der moderne und lichtdurchflutete Neubau sei sehr gut angebunden an das Ortsbild. Müller sprach von einer guten Investition für die Zukunft der Gemeinde. "Was hier entstanden ist, ist modern, einladend und kindgerecht." Das Kinderhaus sei zukunftsorientiert und stärke den Ort.

Etwas gewöhnungsbedürftig ist der Name der Einrichtung. Sie heißt Püchersreuther "Kinderstodl", für den die Pfarrer Manfred Wundlechner und Michael Kelinske den Segen Gottes erbaten.