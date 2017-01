Vermischtes Püchersreuth

27.01.2017

4

0 27.01.2017

Nicht nur bei den Aktiven der Püchersreuther Wehr gibt es Veränderungen. Auch der Feuerwehrverein hat einen neuen Mann an der Spitze. Der ist kein Unbekannter. Zwölf Jahre hat er bei der aktiven Wehr Verantwortung getragen.

Kontinuität

Aktiver Verein

Peter Beck ist der neue Mann, der das Amt des Kommandanten abgab (wir berichteten) und sich nun als Vorsitzender weiter für die Feuerwehr engagiert. Sein Bruder Josef Beck junior stellte sich als Vorgänger nicht mehr zur Wahl. Stattdessen kümmert er sich um den neugeschaffenen Posten des zweiten Kassiers. Er hat die gleichen Rechte wie die erste Kassiererin Sonja König.Im Amt des zweiten Vorsitzenden bestätigten die 35 Anwesenden Günter Häring. Neue Schriftführerin ist Miriam Hanebuth, die die Nachfolge von Walter Stubenrauch antritt.Beisitzer sind auch in den kommenden sechs Jahren Gerhard Gollwitzer und Josef Simmerl. Karl Höning und Karl Simmerl prüfen auch künftig die Kasse. Andreas Völkl und Max Würth tragen die Vereinsfahne.Der scheidende Vorsitzende Josef Beck junior bezeichnete seine 24-jährige Amtsperiode als eine "lange, schöne Zeit". Er habe aufhören wollen, wenn es am Schönsten sei. Er sprach in seinem letzten Bericht von einem Austritt und zwei Neuaufnahmen. Die Mitgliederzahl stieg auf 145 Personen an.Im letzten Jahr gab es den gemeinsamen Faschingstanz mit Turn- und Sportverein sowie Burschenverein mit Mädchengruppe, die Tagesfahrt nach Nürnberg sowie die Christbaumversteigerung. Ein weiterer Höhepunkt war das Hoffest mit Serenade. Daneben wurden zehn Winterjacken und eine Wärmebildkamera angeschafft. Die Neuauflage des Faschingstanzes ist am Samstag, 18. Februar, in der Grundschulturnhalle anberaumt."Hinter einer aktiven Wehr steht ein aktiver Verein", sagte Bürgermeister Rudolf Schopper. Er dankte dem Vorstand für die geleistete Arbeit und wünschte ein gutes Jahr.