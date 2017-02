Vermischtes Püchersreuth

Ilsenbach. Normal haben die Herren am Weiberfasching nichts zu suchen, oder sie finden erst später Einlass. Anders war es beim "Faschingsverein Stammtisch Botzersreuth" am Freitag im Gasthaus Miedl. Deshalb war auch die "Bude" gerammelt voll und der "Horido Express" heizte dem närrischen Volk ein. Männer fanden nur Einlass, wenn sie sich weiblich verkleidet hatten. So manchem war das gut gelungen, auch wenn sie nach dem Tanzen den Büstenhalter samt künstlichem Inhalt immer wieder zurechtrücken mussten. Vizepräsident Benjamin Bonczyk freute sich mit Präsidentin Eva Trottmann über den Zuspruch. Das Motto der Jubiläumssaison lautet "We Love the 90s". Mit dreifachem Helau kam Stimmung in den Saal. Selbst Prinz Fabian I. hatte sich an die Regularien gehalten. Mit schwarzer Netzstrumpfhose, kurzem Lederrock und schulterfreier Bluse betrat er mit Prinzessin Katharina I. den Saal. Die Gardemädchen zeigten den Showtanz. Neben der Verleihung von Faschingsorden folgten der Auftritt des "doppelten Mariechens" und des Tanzpaars. Bild: arw