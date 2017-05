Vermischtes Püchersreuth

04.05.2017

Fünf Tage lang rückt der Lipperthof in Wurz in den Mittelpunkt der deutschsprachigen Islandpferde-Szene. Über 200 Pferde zeigen in verschiedensten Prüfungen ihr Können. Bester Hengst ist Starri frá Herriðhóli.

Bester Hengst

8,53 Punkte

Wurz. Der Laie staunt über die vielen Wettbewerbe. Uli Reber listete auf, welche Prüfungen in den vergangenen Tagen über die Bühne gegangen sind: Materialprüfung für gerittene Pferde, Hengstkürung des Verbands der Kleinpferdezüchter für Spezialrassen in Bayern, Jungpferdematerialprüfung, Qualifikationstag für die deutschen Islandpferdemeisterschaften und die deutschen Jugendmeisterschaften. Reber freute sich über ein hochkarätiges Starterfeld. "Es waren viele erfolgreiche Reiter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz da."Star der Veranstaltung war Starri frá Herriðhóli. Er holte sich den Titel des besten Hengstes. Beste Stute war Mist frá Hrafnkelstöðum (Mist bedeutet auf Deutsch Wallküre). Beide Pferde gehören Elke Handtmann aus Biberach. Bei der Hengstkürung, bei der 15 Tiere antraten, erhielten 6 eine Auszeichnung. Der Sieg ging an Sjóli aus der Schweiz mit Besitzer Hans Pfaffen aus Chur.Am Qualifikationstag traten auch viele Reiter aus Österreich an, um sich für die WM-Auswahl zu empfehlen. Außerdem waren viele zur Bayerischen Rennpassmeisterschaft gekommen, um die Bahn für die Deutsche Meisterschaft zu testen. Den Meistertitel im 150-Meter-Passrennen holte sich die Wurzerin Doris Hotzy auf ihrem Pferd Hannibald vom Schilderhof.Der Töltpreis, eine der wichtigsten Auszeichnungen im Sportbereich, ging an Uli Reber auf Vág frá Höfðabakka mit einer sensationellen Punktzahl von 8,53. Irene Reber auf Þokki frá Efstu-Grund kam auf Platz zwei. Sie holte sich zudem den Sieg im Viergang und in der Dressur. Platz zwei und drei im Viergang erreichte Katharina Fritsch aus Wurz. Der Fünfgang-Sieger hieß wiederum Uli Reber auf Spóliant vom Lipperthof.Kaum ist eine Großveranstaltung geschafft, steht schon die nächste an. Der IPZV Oberpfalz Nord richtet von 26. Juni bis 2. Juli die Deutsche Meisterschaft auf dem Lipperthof in Wurz aus. Diese beinhaltet unter anderem Qualifaktionsturniere für die WM in Holland und Zuchtwettbewerbe. Die Zuschauer dürfen sich nicht nur auf viele hochkarätige Sportwettbewerbe freuen, sondern auch auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Interessant für Laien: In einem abgetrennten Zuschauerbereich werden Reiter erklären, was gerade auf der Bahn passiert.