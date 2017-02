Freizeit Pullenreuth

09.02.2017

Der Mütterverein hatte zum Frauenfrühstück ins Vereinslokal Maschauer (Grüner Baum) in Mengersreuth eingeladen. Als Referentin sprach Bernadette Pöllath aus Erbendorf über das Thema "MBSR - Stressbewältigung durch Achtsamkeit".

Als "zertifizierte Achtsamkeits-Lehrerin" beschäftigt sich die Sprecherin seit langer Zeit mit dieser durch den Verhaltensmediziner und Molekularbiologen Professor Jon Kabbat-Zinn entwickelte Methode. Es handelt sich hierbei um ein über Jahrzehnte entwickeltes Konzept, das Menschen insbesondere in Stress- und Krankheits-Situationen unterstützen kann, etwa bei privaten Krisen und Belastungen, Konzentrationsstörungen, Erschöpfung, chronischen Erkrankungen und Schmerzen. Die Forschung belege, dass 70 Prozent aller Krankheiten stressbedingt entstehen.Viele verschiedene Arten von Stress, etwa am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Freizeit können sich über Jahre auf den Körper niederschlagen und physische sowie auch psychische Krankheiten auslösen. Menschen leiden in der heutigen Zeit neben den Ansprüchen, welche die Leistungsgesellschaft ihnen aufzwingt, oftmals unter zunehmender Reizüberflutung durch ihr Umfeld, sei es durch Nachrichten, Handy und Fernsehen, Menschen im Bekanntenkreis und vieles mehr. Dies führt dazu, dass sie gewissermaßen sich gehetzt und getrieben fühlen. In einem solchen Zustand befinde man sich zwar körperlich, nicht aber geistig in der Gegenwart. Ergebnis daraus sei, dass die Signale des Körpers ignoriert würden, obgleich dieser versucht, dem Geist mitzuteilen, dass er eine Pause benötigt. "Erst wenn der Körper krank wirkt und streikt, wird uns dies schließlich bewusst." Und genau hier setzt die "Achtsamkeits-Methode" an.