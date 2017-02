Freizeit Pullenreuth

16.02.2017

5

0 16.02.2017

Umfangreich gestaltete sich das Vereinsleben der Feuerwehr im Jahr 2016. Vorsitzender Siegfried Kellner bedauerte vor seinem Rechenschaftsbericht, dass zahlreiche Gäste wegen der Grippewelle nicht kommen konnten. Auch Ehrenkommandant Albert Kellner ließ sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen. Siegfried Kellner gedachte anschließend des verstorbenen Mitglieds Christine Pöllmann

Der Feuerwehrverein zählt derzeit 107 Mitglieder, drei weibliche Neuzugänge konnten verzeichnet werden. Die Pullenreuther Wehr beteiligte sich an zahlreichen Festen der benachbarten Wehren und Vereine, nahm an einer Trauung teil und belegte den vierten Platz beim Bürgerschießen. Der Martinszug des Kindergartens fand am Feuerwehrhaus den gemütlichen Ausklang. Außerdem besetzten die Wehrleute aus Pullenreuth einen Stand beim Weihnachtsmarkt in Tirschenreuth, entzündeten wieder das traditionelle Johannisfeuer und gratulierten Mitgliedern zu runden Geburtstagen.Als eine große Herausforderung bezeichnete Kellner den Jugendleistungsmarsch. Ein Dankeschön ging an alle Helfer, an das "Frauen-Power-Team", das unter anderem ein warmes Mittagessen für über 200 Personen bereithielt, die den Tag zu einem großen Erfolg für den Ort machten. Er habe nur positive Rückmeldungen für diesen Tag erfahren, so Kellner.Sein Dank ging auch an die heimische Metzgerei und Bäckerei sowie die Gärtnerei für die große Unterstützung. Kellner dankte Kommandant Andreas Philipp für sein unermüdliches Engagement. Viele Stunden verbringe der Kommandant, um so manche Aufgaben zu erledigen. Vorsitzender Kellner berichtete von Geldspenden an den Verein Sonnenblicke, die Helfer vor Ort und an Bastian Reichl. Kellner kritisierte die ausufernde Nutzung des Schulungsraumes durch verschiedene Organisationen. Er bat um Absprache der Termine, um die gezielte Reinigung nach der Benutzung zu gewährleisten und schlug Regelungen für die künftige Nutzung vor.Auch die Parksituation vor dem Gerätehaus bei Veranstaltungen kritisierte Kellner und nannte sie eine "Katastrophe". Weiteres Thema war die Neuanschaffung eines Löschfahrzeuges. Hier wünscht sich der Vorsitzende ein Mitspracherecht bei der Ausstattung. Kellner richtete weiter einen Aufruf an die Fahnenträger und bat um ihre Mithilfe. Er informierte über die seit 2017 herrschende Rauchmelderpflicht und gab dazu Informationen. Für 2017 kündigte er das Johannisfeuer, die Fahrzeugweihe bei der Feuerwehr Pilgramsreuth und das Zeltlager im Ferienprogramm an.