Ideen und Irrungen

Freizeit Pullenreuth

03.05.2017

2

0 03.05.2017

Die Wunsiedler Buchmesse kam beim geneigten Publikum glänzend an. Nicht fehlen durfte Johann Spörrer aus Pullenreuth. Sein drittes Buch behandelt sein Steckenpferd: Erfindungen.

Schon seit frühester Jugend tüftelt Spörrer, der einst Postbote war. Seit er sich im Ruhestand befindet tüftelt, konstruiert und baut er ohne Unterlass.Anlässlich der Buchmesse hielt er vor Besuchern der Messe einen Vortrag in Saal 2 des Wunsiedler Hofes. Natürlich war auch eine Abordnung seines Erfindervereins OPEG vor Ort. Das Buch trägt den Titel "Labyrinthgänge eines Erfinders". Hier beschreibt Hans Spörrer alles vom zündenden Gedanken bis zu den Irrungen und Wirrungen bis zu einem gültigen Patent kommt und die schwierige Vermarktung. Bei allen angemeldeten und eingereichten Ideen existiert mindestens ein voll funktions- und vorführfähiges Muster.Im Anschluss an seine interessanten Erläuterungen gab Spörrer den Zuhörern noch bereitwillig Antworten auf viele Fragen. Spörrers vorherige Bücher sind teils in Mundart geschrieben und beinhalten auch humorvolle Texte. Den aktuellen Vortrag kann man demnächst im Internet sehen und hören. Mit seinem Freund Rainer Sollfrank aus Kemnath-Stadt hält er auch Vorträge über das Fichtelgebirge und die nähere Umgebung. Johann Spörrer stand während der Messe lange am Buchstand des Verlags von Heinz Späthling, um sein Buch vorzustellen. Schwer gefragt war Karikaturist und Schnellzeichner Klaus Häring aus Neudrossenfeld. Unentwegt karikierte er Besucher und Akteure und verstand es unauffällig, jedes seiner Modelle nach Hobbys und Aktivitäten auszufragen, um seine Porträts mit fantasievollen Bilder zu ergänzen.So bekam Johann Spörrer ein schönes Schreibpult vorgesetzt und eine stilvolle Schreibfeder. An den Kopf gab es noch eine Sprechblase mit dem angedeuteten Titel seines neuen Buches. Auch die restliche Messe war hervorragend besucht. Unzählige Buchtitel standen an den Ständen zur Ansicht bereit. Unter den knapp 50 Ständen fanden sich auch Informationsstände über das Drucken und Papierschöpfen.