Freizeit Pullenreuth

30.05.2017

Die Ausflugsfahrt mit drei herrlichen Sonnentagen unter der Leitung des Kirchenchors St. Wolfgang und des Müttervereins Pullenreuth führte in eine der schönsten Städte im Bundesland Brandenburg. Potsdam ist eingebettet in eine einzigartige Kulturlandschaft. Dazu gehören die weltberühmten Schlösser und Gärten, die historischen Quartiere, Biosphäre und Volkspark sowie das Krongut Bomstedt. Ein besonderes Erlebnis für war es, Potsdam von der Havel aus zu entdecken. Mit sachkundiger Reiseleitung ging es am zweiten Tag bei einer Rundfahrt über die Mecklenburgische Seenplatte nach Waren. Diese historische Stadt hat die Reisenden mit ihren romantischen Gässchen und Beeindruckenden Baudenkmälern zum Verweilen eingeladen. Seine Aufwartung machte der für diese Fahrt extra gegründete Projektchor mit einigen Liedern in der Kreuzkirche. Eine Schifffahrt nach Röbel rundete diesen Tag ab. Der letzte Tag führte über Wittstock und Neurupinbis zum Gartenreich Dessau-Wörlitz. Gehören doch die Wörlitzer Anlagen zu den schönsten Landschaftsgärten Mitteleuropas. Voller schöner Eindrücke kehrten die Reisenden zurück, wobei sich die Vorsitzende Anni König und Chorleiter Alexander Hecht über die gelungene Fahrt besonders freuten.