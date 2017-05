Freizeit Pullenreuth

05.05.2017

05.05.2017

Die Jahreshauptversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft Schindellohe leitete Kreisvorsitzender Anton Hauptmann. Es war ein historischer Tag, denn die Auflösung nach über 100-jährigem Bestehen ist abgewendet.

Pilgramsreuth. Die Pflege des Ehrenmals und die Weitergabe von Überlieferungen stehen im Mittelpunkt der Vereinsaufgaben. 17 Neumitglieder haben sich bereit erklärt, den Verein zu unterstützen. Dafür dankte Hauptmann besonders. "Ihr macht das nicht für euch, sondern für die Gemeinschaft, die Kameradschaft, den Ort und die Heimat. Ich bin überall willkommen geheißen worden", unterstrich Hauptmann seine Suche nach Mitstreitern, die ihn in die umliegenden Ortschaften führte. Lob und Anerkennung galt dem scheidenden Vorstand.In seiner Funktion als Kreisvorsitzender sprach Hauptmann über den Sinn und Zweck der Kameradschaft in der heutigen Zeit. Er blickte zurück in die Zeit der Gründungen, als das Militär hoch im Kurs stand. "Wir leben hier in Deutschland in der Gnade einer kriegsfreien Zeit", betonte Hauptmann, erinnerte jedoch an die kriegerischen Auseinandersetzungen "vor der Haustür". Die Sicherheitslage und damit die Aufgaben der Bundeswehr hätten sich geändert."Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu euch", zitierte der Redner Berthold Brecht. Er mahnte, den Frieden zu wahren. Hier übernähmen die Kameradschaften große Aufgaben. Sie versuchten unter anderem, die Jugend zu informieren, die Erinnerung zu bewahren, Denkmäler zu pflegen und den Leitspruch "In Treue fest für Gott, Heimat und Vaterland" zu erfüllen.Im Rahmen der Jahreshauptversammlung zeichnete der Kreisvorsitzende einige Mitglieder für besondere Verdienste mit Urkunden aus. Das Ehrenkreuz in Bronze erhielten der scheidende Schriftführer Alois Übelmesser und Fahnenträger Richard Kellner. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende und Kassier Josef Hecht erhielt das Ehrenkreuz in Silber. Für seine Verdienste als langjähriger Vorsitzender verlieh Hauptmann Josef Übelmesser das Ehrenkreuz in Gold.