Motivierte Truppe

Freizeit Pullenreuth

16.02.2017

16.02.2017

29 aktive Feuerwehrleute gewährleisten Personen effektiven Brandschutz. Kommandant Andreas Philipp zeigte sich in der Jahreshauptversammlung stolz auf seine Truppe.

Ehrungen Für 10 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit wurden Viktoria Braun und Martin Bayerl geehrt. Seit 40 Jahren dabei sind Richard Braun , Martin Dötterl , Josef Maschauer , Dieter Michl und Max Pschörer . Seit 45 in der Feuerwehr ist Johann Hecht , seit 50 Jahren sind Bruno Prischenk , Klaus Schneider und Alois Sticht dabei. Sie erhielten aus den Händen des Vorsitzenden Urkunden. (lpp)

Die Zahl der Atemschutzgeräteträger konnte auf 16 gesteigert werden, der langjährige Atemschutzgeräteträger Gerhard Kellner beendete nach 28 Jahren diese Tätigkeit, wofür ihm der Kommandant herzlich dankte und ihn als Vorbild darstellte. In der Jugendgruppe sind derzeit neun Anwärter aktiv.Die Feuerwehr wurde zu 21 Einsätzen gerufen, davon waren 14 technische Hilfeleistungen, zweimal sogenannte "First Responder"-Einsätze mit dem Defibrilator. Allein im Oktober kam es auf der Ortsumgehung zu vier Verkehrsunfällen. Insgesamt waren die Feuerwehrleute dabei 235 Stunden im Einsatz. Andreas Philipp zeigte sich mit dem Übungsbesuch zufrieden, erwähnte die Teilnahme an der Brandschutzwoche und freute sich darüber, dass sein Aufruf, eine Damengruppe bei der Feuerwehr zu gründen, von Erfolg gekrönt war.Neue Mitglieder und "Reaktivierte" trafen sich bereits zu mehreren Übungen. Die Mitglieder der Feuerwehr absolvierten zahlreiche Lehrgänge, unter anderem schafften Felix Wegmann und Bastian Michl den Maschinistenlehrgang. Ebenfalls erfolgreich waren Josef und Georg Rickauer, die die Prüfung zum Atemschutzgeräteträger ablegten.Philipp ging auf die Truppmannausbildung ein, ohne die später keine weiterführenden Lehrgänge besucht werden können. Veronika Rickauer, Felix Wegmann und Josef Rickauer waren hier erfolgreich. Felix Wegmann besuchte zudem den Lehrgang des Gerätewarts in Regensburg.Für 25-jährige aktive Dienstzeit ehrte Landrat Wolfgang Lippert Hubert Kraus, Tobias Philipp und Thomas Sticht mit dem Ehrenkreuz in Silber. Andreas Philipp ging auf den digitalen Funkverkehr, die Inbetriebnahme der Atemschutzübungsanlage in Neuhaus, allerdings mit wenig Übungsplätzen, und den überaus erfolgreichen Jugendleistungsmarsch in Pullenreuth ein.Von Neuanschaffungen wie Jacken, einer Wärmebildkamera und Warnwesten berichtete der Kommandant. Thema war auch die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs, da das alte Probleme mit dem TÜV bekommen hat und ersetzt werden muss. Abschließend beförderte Kommandant Philipp den stellvertretenden Jugendwart Felix Wegmann aufgrund der vorbildlichen Leistungen zum Oberfeuerwehrmann. Solide finanzielle Verhältnisse sprachen aus dem Kassenbericht von Tobias Philipp. Einkünfte konnten beim Weihnachtsmarkt in Tirschenreuth, dem Johannisfeuer und aus Spenden erwirtschaftet werden.Stellvertretender Jugendwart Felix Wegmann informierte für den erkrankten Franz Rickauer über die Jugendarbeit. Neun Anwärter wurden in 26 Unterrichts- und Übungsabenden geschult. Man nahm am Wissenstest und am Jugendleistungsmarsch teil, fuhr zum Bowlen und mit dem Rad zum Eisessen. Außerdem wurde ein Oster-Plakat gestaltet.Für den Jugendleistungsmarsch waren extra zwei Boller-Wägelchen hergerichtet worden. Bei der Jugendversammlung wählten die Teilnehmer als ersten Jugendsprecher Josef Rickauer (Vertretung Johanna Kellner). Anna Rickauer wurde als Schriftführerin bestätigt. Für 2017 kündigte Wegmann ein Zeltlager mit der Feuerwehr Pilgramsreuth-Langentheilen an. Bürgermeister Hubert Kraus dankte allen, die viele Stunden ihrer Freizeit geopfert haben. Besonders stolz sei er auf den Jugendleistungsmarsch. Auch Kreisbrandmeister Peter Prechtl würdigte den Einsatz der Pullenreuther Feuerwehrleute und informierte über Einsätze auf Landkreisebene.