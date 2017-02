Kultur Pullenreuth

09.02.2017

4

0 09.02.2017

Lochau/Pullenreuth. Chorleiter Alexander Hecht bezeichnete in seinem musikalischen Bericht bei der Jahreshauptversammlung das nunmehr gemeinsame Singen bei 26 Aktiven mit Pullenreuth und Lochau. Es habe sich zwischenzeitlich gezeigt, dass beide Gesangvereine die gleiche Meinung vertreten und in Freundschaft qualifiziertes Singen anstreben.

Zuverlässig, qualitativ, zukunftsfähig und gesellig soll die Zukunft sein. So war das vergangene Jahr mit musikalischen Höhepunkten gekennzeichnet beim Frühjahrskonzert in der Schulturnhalle und dem Weinfest beim Vorsitzenden Thomas Wegmann. Dabei wurde neues Liedgut gewagt, bekannte Melodien und harmonische Vorträge dem Publikum serviert.Man konnte bei all den Aufführungen dankbare Zuhörer verspüren, die Leute waren begeistert. Der Chorleiter gab den Sängern noch zu verstehen, dass das Singen bei Gottesdiensten einfach zum Repertoire dazugehört. Als Termine stehen das Dorffest in Trevesen, Konzerte in Marktredwitz, Immenreuth, Dorfhaus Lochau sowie im Seniorenheim Waldershof an. Der Dank des Chorleiters galt schließlich seinen Stellvertretern, dem Vorstand mit Vorsitzendem Thomas Wegmann und allen Sängern.Im Grußwort des Bürgermeisters Hubert Kraus kam zum Ausdruck, dass der unermüdliche Einsatz der Chorgemeinschaft auch weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus Anerkennung finde. "Wöchentlich trefft ihr euch zur Gesangsprobe, ihr singt gerne und füllt euch im Kreis der musikalisch Gleichgesinnten wohl. Ihr bereichert unser weltliches und auch kirchliches Gemeindeleben. Dafür sage ich Dank."Der Vorsitzende Siegmar Bräutigam von der Sängergruppe "Max-Reger" lobte die Aktivitäten der Chorgemeinschaft Pullenreuth und Lochau, wobei er das Engagement von Chorleiter Hecht sowie des Vorsitzenden Wegmann würdigte. "Die gemeinsamen Auftritte waren beachtlich." Er wünschte der Chorgemeinschaft viel Freude an der Probenarbeit und den geplanten Auftritten im Jahre 2017.