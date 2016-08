"Noise Attack" spielt in Pullenreuth

29.08.2016

Die Gesellschaft Steinwaldia lädt am Samstag, 3. September, ab 20 Uhr zu einem Rockabend auf das Freigelände der Glasschleif im gleichnamigen Pullenreuther Ortsteil am Fuße des Steinwaldes ein. Den Anfang macht die Band "Noise Attack" aus der Umgebung von Marktredwitz. Im Anschluss betreten "Bite the Beagle" (Bild) die Bühne. Die Musiker aus dem Raum Weiden und Marktredwitz machen seit über zehn Jahren authentische Rockmusik. Das Repertoire reicht von powervollem Retro-Rock bis zu einfühlsamen unplugged Akustik-Blues-Balladen. Eintritt fünf Euro.