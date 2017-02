Vermischtes Pullenreuth

Der Januar war erst ein paar Minuten alt, da war für die Gruppe Freier Fotografen Weiden das Foto des Monats bereits im Kasten. Aufgenommen hat das Siegerbild Bernhard Lang bei der Burgruine Weißenstein im Steinwald. Oben leuchten die Sterne, unten färben Silvesterraketen die Wolken über Erbendorf (links) und Windischeschenbach (rechts) bunt.

Rund 20 Leute hatten sich wie er für den ruhigen, aussichtsreichen Jahreswechsel an der Ruine entschieden, berichtet der 47-jährige Lang. "Ich hatte außer einer Flasche Wasser nichts dabei", erzählt der Windischeschenbacher. Es kam zu Tauschgeschäften: "Schöne Gruppenfotos gegen zwei, drei Stamperl Obstler". Lang fotografiert seit 30 Jahren. "Am liebsten große Maschinen, Pistenraupen, Panzer, Mähdrescher." Aber auch Landschaften, Tiere, Rad- und Wintersport lichtet er ab. "Am liebsten bei Nacht oder in der Dämmerung." Für die Fotografen: Das Siegerbild entstand mit einer Nikon D600 mit einem Nikkor-Objektiv 28-300mm. Die Exif-Daten: 28 mm; ISO 1600; f 3,5; 30 Sekunden.