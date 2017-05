Vermischtes Pullenreuth

12.05.2017

Unter dem Motto "Musik geht um die Welt" entdecken Kinder andere Länder und deren Kultur. Davon hat die Schweiz viel zu bieten, wie die Steinwaldzwerge nun herausfinden.

Zuerst machen sich die Kinder mit dem Land vertraut. Sie malen die Schweizer Fahne und informieren sich über typisch schweizerische Dinge. Dabei hilft die Schweizer Cousine eines Steinwaldzwergs, deren Eltern den Kindern ein großes Paket geschickt haben. Neugierig auf die große Auswahl schauen sich die Zwerge den Inhalt an: Schweizer Käse, Schokolade, Spielgeld, eine CD mit Schweizer Liedern, und eine Wanderkarte. Auf jedem Artikel entdecken die Kinder sofort die Schweizer Flagge. Begeistert untersuchen sie die Wanderkarte, auf der die Landschaft mit den Bergen und Gletschern plastisch aufgedruckt ist. Als Dank senden die Steinwaldzwerge eine Box mit Gemälden, Basteleien und einem bayrischen Lied zurück.Die berühmteste Schweizer Figur begegnet den Kindern beim Vorlesen. Sie lernen Heidi kennen, die zu ihrem mürrischen Großvater in die Schweizer Berge geschickt wird., dort dessen Herz erweicht, mit dem Ziegenpeter auf der Alm umhertollt, schließlich zur besseren Erziehung und Schulbildung nach Frankfurt geschickt wird, dort die querschnittsgelähmte Clara als Freundin gewinnt, nach langem Heimwehschmerz schließlich wieder zurück in die Berge darf, und bei einem Besuch Claras es schafft, dass diese wieder laufen kann. Die Zwerge tauchen komplett in Heidis Lebenswelt ein und fiebern aufgeregt mit. Sie entdecken die anders aussehende Natur und die Tiere der Alpen und bauen die Schweizer Landschaft schließlich sogar im Modell nach. Den fulminanten Abschluss bildet der Kinotag mit "Heidi". Die Steinwaldzwerge erleben die Geschichte noch einmal mit bewegten Bildern. Der Elternbeirat spendiert zu diesem Ereignis passenderweise Popcorn.So wie Heidi mit ihrem Großvater Butter herstellt, wagen sich auch die Steinwaldzwerge an das Experiment. Wie zu alten Zeiten vermischen die Kinder Sahne mit Milchsäurebakterien (Lab), lassen die Masse bei Zimmertemperatur 24 Stunden stehen, kühlen sie dann auf 12 Grad herab und füllen sie in ein Butterfass, in dem die Kinder fest stampfen dürfen. Die fertige Butter drücken die Steinwaldzwerge in ein Förmchen.Auch die Schweizer Sprache, das Switzerdütsch oder Alemannisch, lernen die Steinwaldzwerge kennen. Claudia Bollig, eine echte Schweizerin kommt in den Kindergarten. Sie bringt die Geschichte des "Schellen-Ursli" mit. Jeden Abschnitt liest sie auf Deutsch und dann auf Switzerdütsch vor. Da Singen für die Steinwaldzwerge zum Alltag gehört, singt Frau Bollig "Ich geh mit meiner Laterne" ebenfalls auf Switzerdütsch vor. Auch bestimmte alltägliche Wörter nehmen die Kinder mit Freude auf. So heißt bei einigen Steinwaldzwergen das zweite Frühstück im Kindergarten zurzeit einfach nur "Znüni".