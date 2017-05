Vermischtes Pullenreuth

28.05.2017

28.05.2017

Eine Vorabendmesse nach byzantinischen Ritus erleben die Gläubigen in der Pfarrkirche Sankt Martin. Zu Besuch sind Primiziant Dr. Miroslaw Lopusch und das Collegium Orientale Eichstätt. Die sechs Männer feiern mit den Besuchern einen von Weihrauch, Ikonen und Gesang geprägten Gottesdienst.

Für die Messe waren zwei große Bildkästen aufgebaut. Sie zeigten Maria mit dem Kind und Jesus. Das Weihrauchfass, dass der mitfeiernde Diakon führte, war mit kleinen Glöckchen versehen. Ortspfarrer Josef Waleszczuk hieß den Primizianten und das Collegium willkommen und gab eine kurze Einführung in den Ablauf.Dankbar zeigte sich Primiziant Miroslav Lopusch für die Spendung des Einzelprimizsegens zum Abschluss des Gottesdienstes. Dieser sei so wertvoll wie ein Segen des Papstes. Eine Schola aus drei Sängern übernahm die umfangreich gesungenen Gebete. Das aufliegende Heft gab den Gläubigen die Möglichkeit, der nach griechisch-orthodoxen Riten folgenden Eucharistiefeier beizuwohnen. Diese wurde nach der "göttlichen Liturgie unseres heiligen Vaters Johannes Chrysostomus" zelebriert. Die Kommunion wurde in beiderlei Gestalt angeboten. Primiziant Lopusch legte in der Predigt den Text der Lesungen und des Evangeliums aus. Die Messe feierte er dem Hochaltar und Tabernakel zugewandt.