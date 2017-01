Wahnsinnig junge Truppe

Vermischtes Pullenreuth

19.01.2017

Manch andere Feuerwehr blickt neidisch nach Lochau. Mit einem Altersschnitt von 30 Jahren gibt es dort eine ungemein junge Truppe. Doch dies war längst nicht der einzige Grund zur Freude in der Jahreshauptversammlung.

Elf Einsätze gemeister

Nachwuchsarbeit wichtig

Auf Wehr ist Verlass

Lochau. Kommandant Andreas Heining bezifferte die Zahl der aktiven Feuerwehrleute auf 30 Personen, der Verein zählt 125 Mitglieder. Stolz zeigte sich der Kommandant über die Nachwuchskräfte Nico Spörl, Christine Heinl und Alexander Schlicht, die in die aktive Mannschaft aufgerückt sind. Es folgen noch Manuel Heining, Michaela Bayerl und Tobias Rodler. Als Neuzugänge konnte er Alexander Gropp und Anja Schulte begrüßen. Mit 30,3 Jahren hat die Feuerwehr Lochau eine äußerst junge Mannschaft.Heining blickte zurück auf einen großen Erste-Hilfe-Kurs, Unterrichtsabende und zahlreiche Übungen. Die Feuerwehr Lochau nahm zudem an der Einsatzübung zur Brandschutzwoche am Media-Gelände in Neusorg und bei einer Einsatzübung in Beringersreuth teil. Mit der Feuerwehr Trevesen übten die Aktiven gemeinsam den Einsatz bei einem Waldbrand mit notwendiger Schlauchbrücke.68 Stunden aktiven Einsatz leistete die Mannschaft aus Lochau bei elf Einsätzen. Hier überwog die technische Hilfeleistung. Ein Brand in Wernersreuth verlief glücklicherweise glimpflich. Heining berichtete von der Integrierung des Digitalfunks mit Einbau und Schulungen, von Informationen für die Bevölkerung über die Rauchmelderpflicht, die SMS-Alarmierung, Kommandantenbesprechungen und Schulungen. Bei der Ehrung für langjährige Dienstzeiten auf Landkreisebene waren die Wehrmänner aus Lochau ebenfalls vertreten.Beim Jugendleistungsmarsch in Pullenreuth hätten die Mitglieder eine Station betreut. Zudem chauffierte die Feuerwehr die Kindergartenkinder bei ihrer Abschlussfeier nach Trevesen und zurück in den Kindergarten. Die Kinder hätten sehr viel Freude an diesen Fahrten gehabt, so Heining. Für zahlreiche materielle Anschaffungen im vergangenen Jahr dankte Heining der Gemeinde.Außerdem besuchten Mitglieder verschiedene Lehrgänge. Hier unterstrich Heining die Flexibilität der modularen Truppausbildung. Nico Spörl, Corinna Hecht, Alexander Heining, Manuel Heining, Christina Heinl, Michaela Bayerl, Alexander Schlicht und Tobias Rodler nahmen teil.Heining richtete seinen Dank an alle, die sich für die Feuerwehr Zeit genommen haben, für die Pflege und Wartung der Geräte und Fahrzeuge, für die Sirenenrückmeldung, für die Ausbildung, für den Unterhalt des Gerätehauses und dessen Umgriff und für alle weiteren Arbeiten.Für 2017 kündigte der Kommandant Unterrichtsabende über die Fahrzeugkunde, die UVV und weitere Themen an. Man werde sich wieder an Gemeinschaftsübungen beteiligen und weiterhin großen Wert auf die Nachwuchsausbildung legen. Er dankte der Jugendwartin Corinna Hecht.Zum Feuerwehrmann beziehungsweise Feuerwehrfrau beförderte Heining Christina Heinl, Michaela Bayerl, Nico Spörl, Manuel Heining, Alexander Schlicht und Tobias Rodler. Nico Spörl ernannte er zum Maschinisten, Alexander Heining zum Löschmeister. Für 30 Jahre aktiven Dienst dankte der Kommandant Heinz Rodler und wünschte dem Erkrankten im Namen der gesamten Versammlung gute Besserung. Seit 40 Jahren aktiv bei der Feuerwehr sind Hermann Bayerl und Robert Bauer. Neben ihren Urkunden erhielten sie ein Geschenk.15 Jugendliche stehen bei der Feuerwehr Lochau in Ausbildung. Alle zwei Wochen treffen sie sich mit Jugendwartin Corinna Hecht oder Kommandant Andreas Heining, um zu üben. Sie beteiligten sich mit zwei Gruppen am Jugendleistungsmarsch in Pullenreuth und verlebten einen schönen Tag in der Feuerwehrschule Lappersdorf beim Tag der offenen Tür. Corinna Hecht zeigte sich stolz über die Nachwuchskräfte, lud zur Teilnahme am Jugendwissenstest ein und bat um Mithilfe beim Gründungsfest.Im Namen der Gemeinde Pullenreuth zeigte sich zweite Bürgermeisterin Gabriele Hawranek von der Vielfältigkeit der Aktivitäten und der Jugend direkt ein wenig überrascht. Kreisbrandinspektor Otto Braunreuther gab Einblicke in die Landkreisstatistik. 1487 Einsätze mit 285 Bränden, davon zahlreiche Fehlmeldungen durch Brandmeldeanlagen, 916 technische Hilfeleistungen und über 100 Sicherheitswachen hätten die Feuerwehren gemeinsam bewältigt. Der Feuerwehr Lochau dankte er für ihre super Jugendarbeit.