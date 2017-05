Kultur Regensburg

04.05.2017

6

0 04.05.2017

Landei oder Stadtmensch: Dass die Umgebung auf einen Menschen abfärbt, steht außer Frage. Doch was sagen uns die Orte, die uns umgeben? - Damit beschäftigt sich eine Ausstellung im Donau-Einkaufszentrum.

Von Skylines geprägt

Aus einer anderen Welt

Kuratorin Anjalie Chaubal stellt zudem die Frage: "Wie wird der öffentliche Raum wahrgenommen? Wie wird er genutzt? Und wie könnte er auf andere Weise in Besitz genommen werden?" Mit diesen Ansätzen beschäftigt nicht nur sie sich in der aktuellen Ausstellung im Donau-Einkaufszentrum (DEZ) Regensburg, sondern auch die beteiligten Künstler. Im traditionellen Ausstellungsformat "Aspekte" zeigen derzeit wieder lokale Schaffende aus verschiedenen Bereichen ihre Arbeiten im wahrhaft "öffentlichen Raum"."Surroundings" - der Titel der Schau deutet schon mal auf einen weltmännisch-urbanen Ansatz der Umgebungs-Thematik hin. Und tatsächlich sind es vor allem Skylines und städtische Gebäude, die die Ausstellung prägen. Nicht verwunderlich, aber bemerkenswert für eine Ausstellung, die DEZ-Geschäftsführer Thomas Zink als allererstes mit dem Begriff "Heimat" in Verbindung bringt.Doch die allesamt in Regensburg und Umgebung angesiedelten Künstler tendieren in erster Linie zum Begriff der "Metropole", den Zink bei seinen einleitenden Worten zur Ausstellung ebenfalls anführte. "Rastlosigkeit, Anonymität und permanente Veränderung", diese Aspekte machen für einen Großteil der Künstler den Begriff der "Surroundings" aus. So zeigt Raoul Kauffer wie in einem Verkehrsspiegel verzogene Hochhäuser, Lena Schabus Wolkenformationen über Großstädten und Alexander Rosol klaustrophobische Straßenschluchten.Es sei den Künstlern vergönnt. Auch wenn es durchaus interessant gewesen wäre, wenn sich mehr von ihnen der Herausforderung einer für die Oberpfalz authentischeren Blickweise gestellt hätten. Immerhin steuert die Künstlergruppe "Pomodoro Bolzano" einen virtuellen Haidplatz bei. Zwischen all den Wolkenkratzern wirkt der wie aus einer anderen Welt.Wirklich beeindruckend sind aber die opulenten Bildcollagen von Bertold Kraus. Bevölkerte, pulsierende, ineinander verwobene Raumgebilde vereinen hier Landschaft, Architektur, Mensch und viele kleine Details aus Geschichte und Gegenwart."Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen aktuelle politische Gefüge, urbane Utopien oder auch ganz neue Aspekte", fasst es Kuratorin Chaubal zusammen. Die Vorlieben der beteiligten Künstler weisen dabei ganz deutlich in eine Richtung: Urbanität.___Die Ausstellung "Surroundings" läuft bis zum Samstag, 13. Mai, zu den üblichen Öffnungszeiten im Donau-Einkaufszentrum, Weichser Weg 5 in Regensburg.