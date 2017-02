Kultur Regensburg

Rainhard Fendrich gehört zu den Austro-Pop-Ikonen, die sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. 36 Jahre nach Beginn seiner Karriere zeigt er sich seinen Fans von einer bisher so nicht gekannten Seite.

Gegen Rassismus

Wieder voll da

Mit seinem neuen Album "Schwarzoderweiss" mischt er sich gesellschaftspolitisch ein. In der Donau-Arena bekommt er dafür viel Beifall. 17 Studio-Alben, viele Erfolgsnummern: Da fällt die Auswahl für einen Konzertabend schwer. Zumal die neuen Lieder, mit denen der Österreicher was zu sagen hat, unbedingt auch auf die Set-Liste sollen. Bei seinem Gastspiel mit Band in Regensburg schafft er dennoch eine gelungene Mischung."Es lebe der Sport" und "Haben sie Wien schon bei Nacht gesehen?" stehen am Anfang, jeder in der Halle kennt sie. Danach ist der bald 62-Jährige schnell bei seinem neuen Album. "Schwarzoderweiss" lautet der Titelsong. Der Liedermacher legt in einer Serie von Liedern ein Bekenntnis zum Asylrecht ab, spricht sich gegen Rassismus und Fremdenhass aus, zeigt sich besorgt um Amerika und zitiert Jimi Hendrix, der einmal gesagt haben soll: "Erst wenn die Macht der Liebe größer ist als die Liebe zur Macht, wird Frieden einkehren".Und er warnt davor, wieder neue Mauern zu bauen, indem er sich mit "Frühling in Berlin" noch gut an Zeiten erinnert, die ein Donald Trump offenbar aus seinem Bewusstsein gestrichen hat. Danach knöpft er sich falsch verstandene Schönheitsideale und die Sucht nach sozialen Netzwerk-Kontakten vor, bevor er wieder auf die alte Linie einschwenkt: "I am from Austria" und "Tango korrupti" dürfen bei einem Streifzug durch die eigene Historie nicht fehlen.Solo spielt er drei seiner größten Hits: "Macho, Macho", "Oben ohne" und "Strada del sole". Jetzt kommt Stimmung auf in der Halle. Dazu tragen auch weitere Erfolgstitel wie "Malibu" oder "Vü schöner is des G'fühl" bei. Mit der Hymne, die sich viele Hochzeitspaare für den oft zitierten "schönsten Tag des Lebens" wünschen, beendet Fendrich zunächst die Zeitreise durch seine Laufbahn: Bei der Ballade "Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk" wird's da ganz romantisch. Für die Zugaben legt sich Fendrich mit seiner Crew nochmals mächtig ins Zeug. Bei "Schickeria" und "Blond" gibt es kein Halten mehr: Viele, vor allem seiner weiblichen Anhänger, springen von den Plätzen auf und drängen sich an die Bühne.Schließlich legt der Liedermacher ein weiteres Bekenntnis mit einem neuen Lied ab: "Doch immer in mir drin bleib i immer a Wiener, ihr kennt's mi gern hab'n, aber sicher net verbiag'n." Mit seinem "Liebeslied" geht - wie sollte es an diesem Valentinstags-Abend auch passender sein - ein Programm zu Ende, mit dem Rainhard Fendrich beweist: Nach schweren Jahren ist er gealtert, aber wieder voll da!