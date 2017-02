Kultur Regensburg

Regensburg. Februarabende eines Musikus: 6. und 7. Dirigat der Staatskapelle. Dann ans Klavier: Am 15. und 16. in Valencia. Am 18. in Regensburg mit Schubert. Ebenso am 20. und 22. im Gasteig München. Der aufstrebende junge Mann, von dem wir sprechen, ist 74 und heißt Daniel Barenboim. Ein Begriff fehlt in seinem Wortschatz: "Ruhestand".

Ritter beim Opernball

Der hochdekorierte, vielseitigst interessierte, auch sozial engagierte Musiker, Pianist, ja Politiker Barenboim ist das Gallions-Gegenbeispiel eines Künstlers, der nur seinem Fach verhaftet ist. Schon beim Betreten des Podiums trägt ihn im Audimax bei den "Odeon Concerten" eine Woge der Sympathie. Was wird er zu Schubert zu sagen haben, zu dessen großen Sonaten D 845 in a-Moll und D 850 in D-Dur?Barenboim hat es nicht nötig, den unfehlbaren Flügel-Papst, den wilden Virtuosen, den von Gefühlen hingerissenen Poeten zu mimen. Er spielt Schubert ohne furiosen Aufwand, mit fast naiver Schlichtheit hinter der stets seelische Abgründe lauern. Er erzählt Schuberts Melodien mit einem so persönlichen Tonfall, dass wir uns im intimen Zirkel der "Schubertiaden", nicht in den Sichtbeton-Schluchten des Audimax wähnen. Barenboim scheint Gedanken und Affekte Schuberts in den Saal zu projizieren.In der a-Moll-Sonate op. 42 erdet er die beiden einleitenden Unisono-Takte mit führender linker Hand. Wie viele seiner Kollegen möchte auch er dem nachfolgenden Staccato nicht so recht trauen, weiche Sanglichkeit bestimmt den Grundtenor seines Spiels. Im abschließenden Rondo-Satz mischt er eine reichliche Prise impressionistischer Pedalschleier dazu. Zum Glanzpunkt gerät das Scherzo mit einem irrlichternden Feuerwerk an Farben und Stimmungen. Die D-Dur-Sonate op. 53, die "Gasteiner" hält Spannung und Anspruch.Die punktierten Rhythmen des Scherzos verbreiten die Aura nobler Ritterlichkeit. Als Kontrast melancholisch-selige Ländler-Weisen, deren Begleitung mit später Taktzeit Drei den Wiener Walzer vorweg nimmt. Herrlich delikat die humorige Ironie im Rondo mit seiner staksigen Staccato-Begleitung, die Schumann als "Satire auf den Pleyel-Wanhal'schen Schlafmützenstil" deutete.Nicht verschwiegen sei, dass es den spieltechnisch komplexen Passagen etwas an transparenter Klarheit mangelt. Dennoch: Ein beeindruckender und bewegender Klavierabend! Als umjubelte Zugabe das nachdenklich in weiche Watte gekleidete Impromptu As-Dur aus D 935.