10.05.2017

Nur drei Mal stand die auf Oscar Wildes gleichnamigem Drama beruhende Oper "Salome" von Richard Strauss seit 1945 auf dem Spielplan des Theater Regensburg. So erlebte das Publikum Inszenierungen dieses anspruchsvollen Werks lediglich in den Jahren 1951, 1977 und 1999. Nun wagt Regisseurin Brigitte Fassbaender eine Neuinszenierung im Regensburger Theater am Bismarckplatz.

Kopf auf Silbertablett

Authentischer Dandy

In Oscar Wildes einaktigem Drama "Salome" aus dem Jahre 1891 ist es nach dem biblischen Stoff Johannes der Täufer, dem auf Wunsch der verwöhnten Prinzessin Salome das Haupt abgeschlagen wird, weil er ihre Liebe verschmäht. In Richard Strauss' 1905 uraufgeführter gleichnamiger Oper wird der Täufer Johannes zum Propheten Jochanaan, aber sein Schicksal ist das gleiche.Weil Salome den Kopf von Johannes beziehungsweise Jochanaan auf einem Silbertablett präsentiert haben will, muss sich die Regie sowohl bei Wildes Schauspiel als auch beim Musiktheaterwerk von Strauss mit dieser Szene intensiv beschäftigen. Denn vor künstlichem Blut triefenden Köpfe aus Pappmaché durfte man bereits zur Genüge Erleben. Brigitte Fassbaender präsentiert hier eine ganz eigene Lösung, die durch ihren Abstraktionsgrad beeindrucken kann. Die Regisseurin baut den Autor Oscar Wilde in Strauss' Opern-Vertonung als stummes Medium, das die Handlung durch Tanz und Gestik aktiv weitertreibt, in die Inszenierung mit ein. Das ermöglicht Fassbaender gleich an mehreren Stellen klischeehafte Szenen zu vermeiden.So lockt die Figur Wildes den enttäuschten Narraboth in das Messer, mit dem jener Selbstmord begeht und im "Tanz der sieben Schleier" führt er Salome in ihrem teuflischen Plan und erspart durch seinen eigenen Strip der Opernsängerin Dara Hobbs, die Hüllen fallen zu lassen. Seinen Hauptauftritt hat Wilde aber in der Schlüsselszene mit Jochanaans enthauptetem Kopf, in der er stellvertretend für den Propheten agiert, was von Fassbaender ebenfalls sehr raffiniert angelegt ist und sich somit etwas anders darstellt als in Mainstream-Inszenierungen. Hier sollte man aber nicht zu viel verraten, um den Überraschungseffekt nicht vorwegzunehmen. Auf jeden Fall leidet die Substanz des Sujets unter diesen Regieeinfällen keineswegs, denn die originale Handlung wird nicht verändert, sondern nur etwas abstrakter dargestellt.Die gesamte Produktion ist in sich logisch und gut durchdacht, inklusive aller Bewegungsabläufe und der Ausstattung von Helfried Lauckner, welche an den dandyhaften Stil Oscar Wildes am Ende des 19. Jahrhunderts erinnert. Von den durchwegs treffend besetzten Bühnenakteuren bestechen vor allem Dara Hobbs als Salome, Adam Kruzel als Jochanaan, Johannes Preißinger als König Herodes und Vera Egorova als Königin Herodias. Aber auch der Tänzer und Choreograph Martin Dvorák verdient Lob für seine stumme und dennoch ausdrucksstark in Szene gesetzte Rolle als Oscar Wilde.Das Orchester zeigt unter der Leitung Ido Arad großes Gespür für die Spannungsbögen, Klangfarbeneffekte und dynamische Nuancen. Der intensive und anhaltende Applaus war für diese empfehlenswerte Produktion in jeder Hinsicht gerechtfertigt.