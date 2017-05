Kultur Regensburg

In der Ukraine liegt der Ursprung der "donumenta". Es ist viel passiert seit das Land das längst etablierte, bereits abgeschlossene und mittlerweile wieder rehabilitierte Kunstfestival als erstes aller Donauanrainerstaaten präsentierte.

Drängende Frage

"Plattform Donauraum"

Mit einem noch in den Kinderschuhen steckenden Ausstellungsprogramm ging es 2003 um ukrainische Kleidungs- und Ernährungsgewohnheiten und um die Klitschko-Brüder als Idole der Jugend. Wenn heute der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowytsch beim länderübergreifenden "donumenta"-Revival nach Regensburg kommt, dann mit einem Buch, das er eigens für die deutsche Ausgabe umgeschrieben hat.Das Kiew, das Andruchowytsch in seinem 2011 erstmals erschienenen "Kleinen Lexikon intimer Städte" beschrieben hat, gehört in dieser Form der Vergangenheit an.Dennoch geht der renommierte ukrainische Schriftsteller auch in seiner Neuauflage nicht auf traurige aktuelle Entwicklungen ein, sondern gerade auf die Menschlichkeit. Er beschreibt die "Orange Revolution" von 2004 als die schönste Revolte aller Zeiten. Ob er denn politisch sei, wurde Andruchowytsch bei seinem Auftritt zum Auftakt der diesjährigen "donumenta" in Regensburg gefragt. "Schon", so die ausweichende Antwort, "aber nur, wenn es um die Politik im Sinne von ,Polis', also Gemeinschaft und Gesellschaft geht."Auch die ukrainische Fotografin Yevgenia Belorusets musste die drängende Frage nach politischen Ambitionen bei sich selbst und anderen ukrainischen Künstlern einigermaßen enttäuschen. Es sei zwar schwierig, in einem Land wie der Ukraine völlig unpolitisch zu sein, das räumte die Künstlerin wohl ein. Andererseits gebe es neben politisch engagierten Kunstschaffenden auch nicht wenige, die die Auseinandersetzung mit Krieg und Politik entschieden verweigern.Ihre eigne Fotoserie, die Belorusets im Wechselspiel mit der Lesung Andruchowytschs im Evangelischen Bildungswerk in Regensburg vorstellte, ist das Beispiel einer Arbeit, die die politische Situation nicht erklärt in den Vordergrund stellt, diese aber schlichtweg nicht ausblenden kann: Yevgenia Belorusets fotografierte den Alltag in ukrainischen Städten nahe der Front.Die Kombination aus Lesung und Fotoschau war die Auftaktveranstaltung der "donumenta" für 2017. In einem weiteren Pressegespräch gaben Regensburgs Kulturreferent Klemens Unger, Regina Hellwig-Schmid und Maria Lang nähere Informationen zu den geplanten gemeinsamen Projekten von "Kulturplattform Donauraum - Kreative Orte des 21. Jahrhunderts": "Die Stadt Regensburg positioniert sich mit zeitgenössischer Kunst im Europäischen Donauraum. Die "donumenta" etabliert in Regensburg ein AiR - "Artist-in-Residence" Programm. Es ist ein "Danube Art Lab" DAL) für herausragende Künstler aus dem Donauraum geplant. Die ersten Stipendiaten werden im August erwartet. Und man sucht Kunstpaten aus der Region.Nicht mit einem bestimmten Land an der Donau - die waren bereits alle einzeln an der Reihe - geht es dieses Jahr weiter, sondern mit einer Schau aller Anrainerstaaten zusammen. "14/14+x: under construction", lautet der Titel einer geplanten Freiluftausstellung, bei der Künstler aus allen 14 Ländern ihre Arbeiten auf eingerüsteten Gebäuden präsentieren. Dass dieses Spektakel erst im Herbst beginnt, hindert das "donumenta"-Team nicht daran, das Begleitprogramm bereits jetzt im Frühjahr zu starten. Und dass die Ukraine, wo einstmals der Startschuss der "donumenta" fiel, dabei den Anfang machen durfte, ist selbstredend.___Weitere Informationen: