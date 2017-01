Kultur Regensburg

"Unsterblich bin ich erst, wenn ich mal tot bin", raunzt der Darsteller den gespielten Manager an. Tot ist Falco seit beinahe 19 Jahren. Dass er für seine Fans längst unsterblich geworden ist, beweist das neue Musical, das sich um ihn dreht.

Die B-Seite macht's

Applaus für den Darsteller

Das Musical feierte vor einer Woche seine Premiere in Kempten und kam am Donnerstag auf seiner erst vierten Station nach Regensburg ins Audimax. Das Publikumsinteresse an den bis zum Sommer noch folgenden, über 90 Auftritten in Deutschland, Österreich und der Schweiz fällt überwältigend aus.Im Februar wäre der 1998 in der Dominikanischen Republik tödlich verunglückte Falco 60 Jahre alt geworden - Anlass, sein Leben auf der Überholspur und seine Musik, die in keine Schublade passt, in eine wahrheitsgetreue Geschichte zu packen und auf die Bühne zu bringen. Alexander Kerbst schlüpft in die Rolle der österreichischen Rock-Pop-Ikone, Schauspieler Sebastian Achilles tritt als dessen Manager auf und zieht verbal den roten Faden durch zwei Stunden Programm.Es beginnt mit einem lautstark hörbaren Crash und einem Bild auf der Leinwand, das den total demolierten Wagen des Sängers nach dessen fatalem Unfall zeigt. Eine Show aus Musik, Tanz, Erzählung und eingespielten Live-Mitschnitten rekapituliert die von Tiefen durchsetzte Glanzzeit Falcos.Anfang der achtziger Jahre steht er noch mit seinem bürgerlichen Namen Hans Hölzel als Bassist einer Wiener Rockband auf der Bühne, ehe er beschließt, ein Star werden zu wollen und sich ein Pseudonym gibt. In Anlehnung an den von ihm bewunderten, erfolgreichen DDR-Skispringer Falko Weißpflog nennt er sich einfach Falco und nimmt eine erste Platte auf. In einem Hamburger Tonstudio erntet er bei seinem späteren Manager wenig Beifall für den "geplanten" Hit. Doch der Fachmann in der Musik-Szene erkennt sofort: Die B-Seite ist es, die zum Chart-Stürmer werden könnte. "Der Kommissar" heißt sie - und tatsächlich: 1981 wird dieser Song zum Mega-Renner, nicht nur in Mitteleuropa. Falco, quasi der erste weiße Rapper, schafft damit den Sprung in amerikanische Hitparaden und ist von da an eine internationale Größe.Der Umgang mit dem Erfolg fällt ihm schwer. Exzesse um Alkohol und Beziehungskrisen machen ihm schwer zu schaffen, das zeigt das Musical ganz deutlich. Doch fünf Jahre später setzt er einen drauf: Mit "Rock me Amadeus" landet Falco 1986 als erster und bisher einziger deutschsprachiger Sänger auf Platz 1 in US-Charts. Seine Musik boomt, doch er selber kommt damit und mit sich selber nicht klar.Er lehnt ein Duett mit Madonna ab, will kurzfristig seinen Gig beim Wiener Donau-Insel-Fest platzen lassen, macht aber genau das Gegenteil: Er hält während eines Unwetters rund 100 000 Besucher über Wasser und bei guter Laune. Falco fällt eben von einem Extrem ins andere. An dieser Stelle schockiert er in der Story seine Anhänger: Am liebsten wäre es ihm, wie James Dean zu enden: "Porsche, Kreuzung, zack, aus!"Falco mag eigentlich nicht mehr, rafft sich dann aber auf, seine angebetete Wahrsagerin Jeanny zu besingen und handelt sich mit einer heiklen Geschichte mächtig Ärger und Stress ein: Der Song um verschmähte Liebe, Gewalt und Tod wird teilweise verboten, ungehindert dessen gerät er zur weiteren Top-Nummer des Wieners, der sodann das Weite sucht: In der Dominikanischen Republik möchte er neues Glück finden, nimmt dort weitere Lieder auf und landet mit "Out of the dark" den letzten Knüller, ohne es noch zu erleben. Denn: Die James-Dean-Vision wird wahr. Der Unfall-Tod erschüttert seine Fans, im Februar 1998, kurz vor seinem 41. Geburtstag, wird Falco auf dem Wiener Zentralfriedhof begraben.Das Musical lässt ihn leben. Im schwarzen Anzug mit Fliege wie im bunten Versace-Hemd mit Sonnenbrille: Alexander Kerbst (52) aus Jena gibt einen Falco, der kaum authentischer ausfallen könnte. Sowohl seinen Gesang, zum Beispiel bei "Egoist" und "Vienna Calling", als auch seine schauspielerische Leistung quittieren die Besucher mit frenetischem Beifall. Die von einem zwölfköpfigen Ensemble in Szene gesetzte Geschichte ist zwar aus, doch Zugaben müssen doch sein: "Der Kommissar" und "Rock me Amadeus" - was sonst? Die Handy-Lampen gehen an, die Stimmung ist nach dem traurigen Ende nun wieder prächtig. Falco polarisiert eben noch heute.