21.02.2017

Der englische Gitarrist Fred Frith erlebt nach über zwei Jahrzehnten mit seinem Trio erneut einen Erfolg beim Jazzclub im "Leeren Beutel" in Regensburg. Wuchtige Rockenergie stößt an verschliffene Klangmauern, rhythmischer Groove wird von freiem Puls aufgesogen.

Wieder in Urbesetzung

Fragmente von Harmonien

Die ganze Welt in der Musik

Wer Flöten- und Orgelklänge, Geigen und Sirenen, Klangpoesie und glockenartige Klangfarben erleben will, sucht sich wahrscheinlich ein etwas ausgefalleneres Orchesterkonzert aus. Dass solch breite Klanglichkeit und musikalische Vielfalt aus den Lautsprechern eines einfachen Trios kommt, erwarten vermutlich nur wenige.Für die, die etwas mit dem Namen des englischen Gitarristen Fred Frith verbinden, branden dagegen sofort ganze Klangwelten, wuchtige Bassmotive, verschrobene Soundspielereien und innige Stimmungen im Musikgedächtnis auf. Obwohl der in Kalifornien lebende Musiker auch für Streichquartette, Orchester und andere herkömmliche Instrumentenstimme schreibt, ist er einem breiteren Publikum hauptsächlich als Instrumentalist bekannt für den stilistische Grenzen keinerlei Rolle spielen. Seinen Durchbruch erlebte Frith Anfang der 90er Jahre. Damals kam der Dokumentarfilm "Step Across The Border" in die Kinos und machte den innovativen Gitarristen zu einer Art Ikone der Avantgarde.Nach über zwanzig Jahren spielt er jetzt wieder in Triobesetzung Gitarre-Bass-Schlagzeug beim Jazzclub Regensburg im "Leeren Beutel". Das Trio ist quasi die Urbesetzung des humorbegabten Briten, die er bereits mit den legendären Bands "Henry Cow" und "Art Bears" in verschiedenste Richtungen ausgetestet hat.Mit Jason Hoopes am Bass und Schlagzeuger Jordan Glenn, beides Abgänger des renommierten Mills-College in Oakland, lässt Frith einen brodelnden Geysir ausbrechen, der das Publikum erst einmal ordentlich durchwirbelt: Dichtes freies Spiel, zeitweise dominiert vom intensiven vorwärts drängenden Hoopes am Bass, setzt das Publikum unter Strom und öffnete ein weites Feld an Klangfarben, Stimmungen und hybrider Eindrücke.Nachvollziehbare melodische Figuren oder harmonische Formen tauchen nur fragmentarisch kurz auf, um sogleich wieder ab- und aufgelöst zu werden. Wuchtige Rockenergie stoßen an verschliffene Klangmauern, ein rhythmischer Groove, der sich mühsam durchgesetzt hat, wird sofort wieder von einem freien Puls aufgesogen und transzendiert. Man könnte auch ganz einfach sagen - da ging richtig die Post ab!Während das erste Stück über weite Strecken frei improvisiert ist, spielt das Trio später auch Kompositionen aus dem aktuellen Album "Another Day in Fucking Paradise". Wobei das Improvisieren und Spielen mit Klängen auch bei geschriebenen Takes immer einen erheblichen Raum einnimmt. Nahezu wortlos - einmal bedankt sich Frith artig mit "Danke schön" für begeisterten Applaus - und ohne sich anzuschauen, zupfen, zerren und schrammeln sich die Musiker durch einen spannenden Soundkosmos, den der überragende Drummer höchst sensibel zusammenhält. Bei beiden Saitenartisten kommt dabei eine ganze Phalanx an Effektgeräten und Soundgadgets zum Einsatz, die vom Unterwassergeblubber bis zum majestätischen Hall eines Kathedralbaus vielfältige Raumassoziationen auslösen. Hieraus resultieren letztlich auch flöten- und geigenähnliche Klangfarben, welche die störrische Heftigkeit der Musik in eine betörend raue Poesie bettet.Keine Sekunde Langeweile, eine Vielfalt an Stimmungen zwischen innerer Weite und lustvoller Eruption und ein gelegentlich aufblitzender untergründiger Witz - dieses Konzert vergessen die nachdrücklich Zugaben einfordernden Zuhörer nicht so schnell.Wenn die Engländer im vergangenen Jahr statt auf Ukip mehr auf einen ihrer besten Musiker gehört hätten, in dessen Musik von Country über Blues, Jazz, Folk und ethnischen Formen bis hin zum Skurrilen die ganze Welt steckt, wäre der Brexit kein Thema geworden. Seine Musik gehört "zu der mächtigsten der Gegenwart", um mit einer der größten Zeitungen Frankreichs zu sprechen.