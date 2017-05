Kultur Regensburg

Die Idee ist einfach und kommt an: Musikanten spielen im Wirtshaus für die Gäste auf, der Wirt entlohnt sie mit Brotzeit und Getränken. Seit 20 Jahren bringt die Aktion "Musikantenfreundliches Wirtshaus" gute Stimmung in bayerische Gaststuben. Die Idee wurde in der Oberpfalz geboren.

Es war im Februar 1996, als der Wirt Gerd Kolbe einem Vortrag des damaligen Oberpfälzer Bezirksheimatpflegers Franz Xaver Scheuerer über die Kulturgeschichte des Dorfwirtshauses im Gasthaus Schießl in Kemnath bei Fuhrn (Kreis Schwandorf) lauschte. Im Anschluss kamen die beiden ins Gespräch - und schmiedeten den Plan, mit der Aktion "Musikantenfreundliches Wirtshaus" etwas gegen das Gasthofsterben zu unternehmen. Schnell schlossen sich viele Oberpfälzer Wirte an, auch der Bezirk Niederbayern kam mit ins Boot, im Oktober 1997 fand dann die offizielle Auftaktveranstaltung statt.Initiator Gerd Kolbe ist 2015 verstorben, doch am Dienstagabend kamen Mitglieder und Freunde des "Musikantenfreundlichen Wirtshauses" in dessen früherem Gasthaus "Röhrl" in Eilsbrunn (Kreis Regensburg) zu einer Jubiläumsfeier zusammen. "Nach 20-jähriger Erfahrung mit dem Projekt lässt sich sagen, dass es auf fruchtbaren Boden gefallen ist", sagte Thomas Gabler, Kulturreferent des Bezirks Oberpfalz. In die Gaststuben komme mit Livemusik mehr Leben. Die Musiker hätten erkannt, dass sie im Dorfwirtshaus die Möglichkeit haben, öffentlich zu spielen, ohne gleich die große Bühne betreten zu müssen. Allein in der Oberpfalz seien aktuell 115 Wirte beteiligt.Für Lacher im Publikum sorgte Niederbayerns Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich mit der Anmerkung, in Niederbayern würden über 250 Gaststättenbesitzer mitmachen. Das zeige, dass auch eine in der Oberpfalz geborene Idee in Niederbayern Erfolg haben könne, meinte er schmunzelnd. Gerade in der schnelllebigen Zeit sei es wichtig, liebgewonnene kulturelle Eigenheiten zu erhalten. Das Wirtshaus diene nicht nur der zwischenmenschlichen Geselligkeit, sondern sei auch ein Ort der kulturellen Begegnung. In diesem Zusammenhang verwies Heinrich auf die geplante "Volksmusikakademie in Bayern" mit einem umfangreichen Fortbildungs- und Seminarangebot, die im nächsten Jahr im niederbayerischen Freyung eröffnet werden soll.Herzogin Helene in Bayern dankte als Schirmherrin allen beteiligten Wirten dafür, dass sie gerade der Jugend einen Ort zur Verfügung stellen, an dem sie sich treffen können. Sie lobte an der Aktion, dass Traditionen nicht museal erstarren, sondern lebendig erfahrbar werden. Bei der Jubiläumsfeier zeichnete die Herzogin 17 neue Gasthäuser aus ganz Bayern mit dem Titel "Musikantenfreundliches Wirtshaus" aus.Einer der Wirte, die ab sofort das Schild der Aktion an ihren Gasthauseingang hängen dürfen, ist Thomas Förster, Chef von "Bratwurst Röslein" in Nürnberg und Vizepräsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Förster bezeichnete es als "traurig", dass es in 500 bayerischen Gemeinden mittlerweile kein Gasthaus mehr gebe. Die Idee des "Musikantenfreundlichen Wirtshauses" wolle er mit seiner Teilnahme in die Großstadt Nürnberg tragen.Das Jubiläum wird an 20 Tagen gefeiert. 70 Wirte beteiligen sich mit über 80 Veranstaltungen. Alle Termine unter www.musikantenfreundlicheswirtshaus.de.