13.02.2017

Es ist kaum zu glauben, aber noch nie wurde am Theater Regensburg ein Stück von Elfriede Jelinek aufgeführt und das obwohl die österreichische Autorin im Jahre 2004 den Literaturnobelpreis erhielt. Nun ist es endlich soweit.

Die Spannung hält

Raum für Interpretation

Rund dreieinhalb Monate nach Jelineks 70. Geburtstag inszeniert Mia Constantine das 2011 an den Münchner Kammerspielen uraufgeführte Stück "Winterreise" im Regensburger Theater am Haidplatz."Winterreise" gilt zurecht als eines der persönlichsten Stücke der österreichischen Autorin, streift sie hier doch ähnlich ziel- und hoffnungslos durch die Welt wie der Wanderer in Franz Schuberts gleichnamigem Liederzyklus. Kombiniert werden die autobiographischen, von Einsamkeit und innerer Emigration handelnden Monologe in diesem Stück mit der Demenzerkrankung von Jelineks Vater oder mit gesellschaftlichen Ereignissen wie der Entführung von Natascha Kampusch oder dem Bankenskandal um die Hypo Alpe Adria.Insgesamt handelt es sich um einen Text, der ungekürzt wohl eine Aufführungsdauer von mehr als fünf Stunden hätte, was aber dem Theaterbesucher nicht zuzumuten wäre. Da ist die Regie gefordert, muss sie doch den Stoff auf eine erträgliche Länge bringen ohne die Substanz des Werks zu schädigen. Mia Constantine ist genau dies bei ihrer jetzigen Regensburger Inszenierung auf beeindruckende Weise gelungen. Man kann hier gar nicht sämtliche Details erwähnen, mit welchen sie den bis ins Groteske intellektualisierten Monologen die Spannung bewahrt.So lässt sie des öfteren aufgezeichnete Textpassagen aus Lautsprechern erklingen, während die Bühnenakteure dazu stumm die Gestik präsentieren. Durch diese raffinierten Wechsel zwischen Originalstimmen und Einspielungen verleiht Mia Constantine den Monologen einen dialogischen Charakter. Immer wieder bergen die gut durchdachten Bewegungsabläufe Überraschungen. Zusammen mit dem kreativen Bühnenbild und den ebensolchen Videos (beides von Michael Lindner) sowie den innovativen Kostümen von Monika Frentz schafft Constantines Regie für die Protagonisten immer wieder neue Räume und Ausdrucksmöglichkeiten.Und die Schauspieler wissen diese Räume hervorragend zu nutzen, denn alle Rollen sind treffend besetzt. Dies gilt besonders für Ulrike Requadt, die in der Rolle der Autorin Jelinek sogar die grotesken Passagen so locker über die Bühne bringt, als habe sie diese gerade selbst erfunden. Auch Michael Heuberger verkörpert seine Rolle als demenzkranker Vater Jelineks mit berührendem Ausdruck. Jacob Keller und Sebastian M. Winkler, die unter anderem als Banker und Skifahrer auftreten, sowie die junge Verena Maria Bauer, die neben Natascha Kampusch diverse Personen oder abstrakte Persönlichkeiten darstellt, komplettieren die Produktion, die intellektuellen Anspruch geschickt mit einem unaufdringlichen Unterhaltungswert verbindet.