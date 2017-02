Kultur Regensburg

06.02.2017

Von Stefan Rimek

Seltsame Präsentation

Lyrik beeindruckt

Regensburg. Die deutsche Filmschauspielerin Iris Berben engagiert sich bekanntlich seit Jahrzehnten im Bereich der Aufarbeitung des Holocausts und den Folgen rechtsradikalen Denkens und Handelns. Zusammen mit dem Pianisten Martin Stadtfeld stellte sie nun ein Programm auf die Beine, das Gedichte des jüdischen Mädchens Selma Meerbaum-Eisinger vorstellt. Es wurde am 5. Februar 1924 im bukowinischen Czernowitz geboren. Im Juni 1942 wurde es in das KZ Michailowka deportiert. Am 16. Dezember 1942 starb es dort an Entkräftung und am Fleckfieber.Nach einer Jahrzehntelangen Odyssee wurden die Gedichte des verstorbenen jungen Mädchens unter der Mithilfe der Lyrikerin Hilde Domin und des "Stern"-Journalisten Jürgen Serke im Jahre 1980 beim Verlag "Hoffman & Campe" unter dem Titel "Ich bin in Sehnsucht eingehüllt" veröffentlicht. Genau unter diesem Titel schaffen Iris Berben und Martin Stadtfeld einen Abend der Nachdenklichkeit, den das Duo nun auch bei den Regensburger Odeon-Concerten im Audimax präsentiert.Das ist durchaus ein mutiges Unterfangen, gilt es hier doch der Sprache, der Musik und der Intention des Abends jeweils angemessenes Gewicht einzuräumen. Der erste Teil bietet dann in der Tat auch einige diskussionswürdige Passagen. So ist es erst einmal etwas seltsam, dass gerade die bei diesem Thema mit viel Herz agierende Iris Berben ihre persönlichen Worte nicht frei an das Publikum richtet. Sie liest von einem Notenpult ab, was einem kommunikativen und unmittelbaren Kontakt zum Publikum nicht gerade förderlich ist.Dann muss man sich auch überlegen ob es sinnvoll ist, bei einer derartigen Lesung so lange Klaviersätze einzustreuen wie die aus Schuberts B-Dur Sonate (D 960). Auch ein Diskussionspunkt ist, ob man die Gedichte der jungen Selma Meerbaum-Eisinger durch Lyrik von Paul Celan, Hilde Domin und anderen wirklich ergänzen muss.Dennoch wird bereits hier auch aufgrund von Berbens ausdrucksstark vorgetragenen Rezitationen deutlich, dass das literarische Niveau der Lyrik von Selma Meerbaum-Eisinger äußerst beeindruckend ist. Das Mädchen hat für ihr Alter ein unglaubliches Talent für berührende Sprachbilder sowie für eine nuancenreiche und filigrane Lyrik entwickelt. Im zweiten Teil kommt mehr Kommunikation im Duo und zum Publikum auf, weil Stadtfeld die Rezitatorin nun auch zeitweise während den Lesungen begleitet und nicht nur zwischen den Gedichten und weil hier deutlich kürzere Musikstücke gewählt werden.Martin Stadtfeld lässt am Flügel in den Kompositionen von Schubert, Schumann, Bach, Heuke und einer Eigenkomposition eigenständige Interpretationsansätze vernehmen, die hier und da dem Abend eine zusätzliche Spannung verleihen. Wieviel Rubato allerdings Stücke aus Schumanns Zyklus "Kinderszenen" vertragen können, sei hier einmal dahingestellt. Insgesamt erlebt das Publikum einen nicht-alltäglichen Abend der "Odeon-Concerte", der durchaus berührt, aber nicht in jedem Punkt wirklich gut durchdacht ist.