27.04.2017

Regensburg/München. Im neuen Museum der bayerischen Geschichte werden alle Bezirke und Landsmannschaften des Freistaats gleichberechtigt einbezogen. Das sicherte der Direktor des Hauses der bayerischen Geschichte, Richard Loibl, im Kunstausschuss des Landtags zu. Zwar könne das in Regensburg entstehende Museum keine Vollständigkeit bieten, doch werde man sich für den möglichst umfassenden Abriss der Historie Bayerns auf repräsentative Geschichten aus allen Landesteilen konzentrieren.

Beispielhaft nannte Loibl den Widerstand der Oberpfälzer gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Dieser soll in einer "großen Inszenierung" mit originalen Protestplakaten aus den 1980er Jahren wiederaufleben. Das noch im Bau befindliche Museum soll im Laufe des Jahres 2018 eröffnet werden, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Gezeigt werden soll laut Loibl, "wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht". Die Geschichte bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wird in einer 3D-Präsentation im Eingangsbereich abgehandelt, der mit voraussichtlich mehr als 1500 Exponaten aus ganz Bayern bestückte chronologische Abriss der weiteren Geschichte bis zur Gegenwart in der Dauerausstellung auf 40 Bühnen aufgearbeitet. An manchen Stationen sollen die Besucher aktiv einbezogen werden.Unter den Abgeordneten stieß die Konzeption teilweise auf Kritik. So müsse ein Museum der bayerischen Geschichte auch die verschiedenen Volksstämme und Religionen im Land abbilden, erklärte Isabell Zacharias (SPD). Sie ließ auch aufhorchen, dass die CSU als in den vergangenen Jahrzehnten staatstragenden Partei besonders beleuchtet werden soll. Als älteste Partei Bayerns dürfe die SPD nicht übergangen werden, mahnte sie.Der Freie Wähler Peter Bauer warnte vor einer Überbetonung Altbayerns. Er stieß sich vor allem am Begriff der "Bavariathek", in der Schulungsräume und ein Medienarchiv untergebracht werden sollen. Der Name sei "falsch gewählt", weil sich in ihm Franken, Schwaben und Sudetendeutsche nicht wiederfinden würden. Als wichtigen Aspekt forderte Verena Osgyan (Grüne) die Einbeziehung der verschiedenen Phasen der Zuwanderung nach Bayern in den vergangenen Jahrhunderten. Deren Dokumentation sei erforderlich, um das Leben im heutigen Bayern zu verstehen.