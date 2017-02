Kultur Regensburg

14.02.2017

8

0 14.02.2017

Wildwest in Bayern! Rinderherden, die von mutigen Treibern durchs Land bugsiert wurden, gab es nicht nur in Amerika. Auch von Ungarn aus wurden über lange Zeit hinweg bis zu 200 000 wilde Steppenochsen nach Mitteleuropa getrieben. Ein damals florierender Wirtschaftszweig, an dem Viehbarone und Metzger ebenso beteiligt waren wie Adelige und Bauern. Das neue Buch "Die Oxen-Connection" von Gudrun Malcher beleuchtet den ehemals florierenden Ochsenhandel zwischen Ungarn und Regensburg.

Weltweiter Markt

Wieder Delikatesse

Regensburg war dabei ein wichtiger Umschlagplatz für die "Oxen", wie es damals hieß. Im allgemeinen Bewusstsein ist dies heute nahezu vergessen. Allenfalls Flur- und Straßennamen oder Kirchenpatrozinien lassen noch erahnen, wie die Ochsentriebe einst die Landschaft und das Leben der Menschen prägten.Hinzu kommt nun auch noch ein Buch: Gudrun J. Malcher hat sich den Ochsenhandel historisch vorgenommen. "Die Oxen-Connection" lautet der Titel ihres Buches, das im Verlag Dr. Peter Morsbach erschienen ist. Die Historikerin untersucht dabei die internationale Vermarktung von Ochsen mit dem Fokus auf Regensburg zwischen 1300 und 1850. Und das ist keine fleischlose Angelegenheit. Bei Großveranstaltungen mussten damals Unmengen von Fleisch für Tausende hoher Gäste besorgt werden - sei es bei den Kreuzzügen oder den Reichstagen. "Arme suchen nach Fleisch für ihre Mägen, Reiche suchen Mägen für ihr Fleisch", besagt ein im Buch zitiertes Sprichwort. Ein eigenes Kapitel ist dem satten Fleischkonsum der damaligen Zeiten gewidmet. Die mageren heimischen Rinderrassen konnten diesen hohen Bedarf nicht decken. Also mussten die großen Steppenochsen aus Ungarn herhalten. Der Clou an der Sache: Das Fleisch transportierte sich selbst. Dennoch bedurfte es einer ausgeklügelten Logistik, um die Massen an Ochsen durch mehrere Länder zu treiben. "Die Oxen-Connection" lässt diese Zeit wieder aufleben. In den Kapiteln des Buches geht es um wirtschaftliche Hintergründe des Ochsenhandels in Regensburg. Behandelt werden Viehsteuern und Weidegründe ebenso wie die strengen Auflagen beim Fleischhandel.Eine Abbildung aus der Zeit um 1350 zeigt eine Frau, die einen Stier kastriert - ein Ochse ist grundsätzlich ein kastriertes und somit "gezähmtes" männliches Rind. Auf einer Darstellung aus dem Jahre 1783 sind schlachtende Frauen dargestellt. Dass sich Malcher als Frau mit den "Oxen" beschäftigt, hat also durchaus Tradition. "Die Rinder Europas begleiteten die Menschen schon seit vielen Jahrtausenden und sind für sie ein äußerst kostbares Gut", erklärte sie bei der Vorstellung ihres Buches in der Königlichen Villa in Regensburg.Auch wenn das Geschäft mit Schlachtrindern aus Osteuropa als unentbehrlicher vorindustrieller Wirtschaftszweig längst Geschichte ist: "Der Ochse lebt!", ist sich die Autorin sicher. Wenn auch nur bis zum nächsten Schlachthof. "Das Biofleisch des ungarischen Graurinds gilt heute wieder als Delikatesse."