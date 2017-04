Kultur Regensburg

26.04.2017

4

0 26.04.2017

"Stadt, Land, Tier": Es ist nicht das klassische Kinderspiel, dem derzeit im Kunstforum Ostdeutsche Galerie gefrönt wird. Eine Art Spielerei sind die in dem Regensburger Museum gezeigten Werke dennoch. Es geht um den Farbholzschnitt in Prag um 1900. Und das ist eine erfrischend bunte Angelegenheit.

Von Prag bis Japan

Künstler aus Karlsbad

Service Die Ausstellung "Stadt, Land, Tier - Der Farbholzschnitt in Prag um 1900" ist bis 16. Juni im Kunstforum Ostdeutsche Galerie (Dr.-Johann-Maier-Straße 5) in Regensburg zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr sowie Donnerstag von 10 bis 20 Uhr. Ein umfangreiches Rahmenprogramm begleitet die Schau. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0941/297140 oder unter www.kunstforum.net.

"Unerhört kräftige Koloriten, mutige Farbkombinationen sowie Stadtansichten, Landschaften und Tiere als bevorzugtes Motiv", so lautet die Ankündigung vonseiten des Kunstforums in Bezug auf die aktuelle Ausstellung. Konkret geht es um das Werk der beiden deutsch-böhmischen Künstler Walther Klemm und Carl Thiemann. Deren Werk an Farbholzschnitten aus den Jahren zwischen 1905 und 1908 suchte damals seinesgleichen.Genau genommen wurde Vergleichbares erst Jahre später durch die deutschen Expressionisten wieder erreicht, davon ist man im Kunstforum überzeugt. Grund genug, den innovativen Deutschböhmen eine Ausstellung zu widmen. "Stadt, Land, Tier - Der Farbholzschnitt in Prag um 1900" lautet also der Titel der neuen Sonderschau im Kunstforum. Gezeigt wird dabei nicht nur das "rasante Frühwerk" Klemms und Thiemanns. Die Arbeiten der beiden sind eingebunden in einen breiten kunsthistorischen Kontext. Dieser reicht von Zeitgenossen aus Prag und Wien bis hin zu japanischen und europäischen Vorläufern aus dem Bereich des Farbholzschnitts.Für den Besucher bedeutet dies eine Versammlung von Eisbären, Echsen und Ziegen, von knorrigen Kiefern, lichten Birken und einer ganzen Reihe von Straßen- und Gebäudeansichten. Es gibt schnatternde Enten, arbeitende Bäuerinnen und Boote, die auf den Wellen schaukeln. Gemeinsames Kennzeichen der Bilder: Alles ist farbenfroh, oftmals geradezu expressiv grell."Als buntes, plakatives Medium erlebte der damals wiederentdeckte Farbholzschnitt um 1900 einen Boom", erklärt Nina Schleif. Die Leiterin der Grafischen Sammlung des Kunstforums steckt als Kuratorin hinter der Präsentation. Ausschlaggebend für diesen Boom sei damals die Begegnung mit japanischen Werken seit den Weltausstellungen in London, Paris und Wien gewesen.Auch momentan scheint sich eine weitere Wiederentdeckung zu vollziehen, zumindest in den Museen. "Mehrere Ausstellungen widmen sich derzeit diesem Phänomen", fährt Schleif fort. Die Regensburger Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Nationalgalerie in Prag. Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie ist die erste Station der Schau.Die frühen Arbeiten der beiden Protagonisten Walther Klemm und Carl Thiemann, die hier zu sehen sind, wurden bislang noch nie gezeigt. Die Künstler wurden 1883 und 1881 in Karlsbad geboren. Walther Klemm war später Professor an der Hochschule für bildende Kunst in Weimar, Carl Thiemann unterrichtete in München. Frisch aus der grafischen Sammlung der Nationalgalerie in Prag, erreichen die frühen Arbeiten der Brüder nun das Publikum.Und das heißt: Straßenansichten in oft krassen Farbkombinationen, stimmungsvolle Landschaften ohne Anspruch auf Wiedererkennbarkeit und ein Reigen aus heimischen Nutztieren und einer exotischen Fauna. Die Ausstellung lädt zu einem erheiternden "Stadt, Land, Tier".

Weiden. Drei Projekte aus dem Bereich Kunst und Kultur aus der Nördlichen Oberpfalz werden mit rund 40 000 Euro aus dem "Kulturfonds Bayern 2017" gefördert. Wie der Weidener Bundestagsabgeordnete Albert Rupprecht (CSU) informiert, erhält die Stadtbühne Vohenstrauß die Förderhöchstsumme von 25 000 Euro für die Instandsetzung der Zuschauerüberdachung der Burgfestspiele Leuchtenberg (Kreis Neustadt/WN). Die Katholische Kirchenstiftung Waldsassen (Kreis Tirschenreuth) bekommt eine Unterstützung in Höhe von 10 000 Euro. Und auch der Heimat- und Kulturverein im OWV aus Kemnath (Kreis Tirschenreuth) wird mit 4900 Euro für die Errichtung eines Archivs des Komponisten Hans von Koessler gefördert.

Inka Meyer im Schmidt-HausNabburg. (kbw) Die Vorpremiere zu ihrem neuen Programm "Der Teufel trägt Parka" feiert Inka Meyer am Samstag, 6. Mai (20.30 Uhr) im Schmidt-Haus. Darin hält die quirlige Münchnerin ein hochkomisches Plädoyer gegen den Wahnsinn der Schönheitsindustrie und für eine entspannte Weiblichkeit: Im 21. Jahrhundert hat die Beschimpfung der Frau durch die Mode- und Kosmetikkonzerne ungeahnte Ausmaße erreicht! Die Botschaft der Werbung in unseren Massenmedien ist klar: "Frauen, Ihr lauft aus, werdet alt, seid zu fett und habt zu viele Haare." Um diesem Makel zu entgehen, klatschen sich schon Grundschülerinnen so viel Wimperntusche ins Gesicht, dass sie an der Schulbank sitzend vornüberkippen. Witzig, relevant und brillant recherchiert betrifft und erheitert dieses satirische Schmuckstück auch Männer. Karten unter Telefon 09433/9598 oder per E-Mail an g.westiner@t-online.de.Karl-Dedecius-Preis für ÜbersetzerinnenDarmstadt. (dpa) Die Germanistin Eliza Borg und die Polonistin Lisa Palmes erhalten den Karl-Dedecius-Preis des Deutschen Polen-Instituts und der Robert-Bosch-Stiftung. Die mit jeweils 10 000 Euro dotierte Doppelauszeichnung für deutsch-polnische und polnisch-deutsche Übersetzer wird am 8. Juni in Krakau verliehen. Borg und Palmes werden für "herausragende Leistungen sowie ihre Vermittlungsarbeit zwischen den Nachbarländern" geehrt. Die 1951 geborene Borg aus Warschau übersetzte unter anderem Werke von Siegfried Lenz, Ilse Aichinger, Elias Canetti, Stefanie Zweig und Timur Vermes. Palmes aus Berlin, Jahrgang 1975, übersetzte preisgekrönte polnische Schriftsteller wie Joanna Bator und Lidia Ostalowska.