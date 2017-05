Kultur Regensburg

09.05.2017

"Und die Welt hebt an zu singen", so lautet der Titel, den Vera Botterbusch ihrer aktuellen Ausstellung im "Leeren Beutel" verpasst hat. Ob damit nun die poetisch-verfremdeten Natur-Darstellungen selbst gemeint sind, die die Künstlerin in der Städtischen Galerie in Regensburg zeigt, oder ein durch den Betrachter angestimmtes Frohlocken - dies sei dahingestellt. Eines jedenfalls steht fest: Vera Botterbusch versetzt Wasser, Feuer, Luft und Licht in andere Sphären.

Weiche Linien, unregelmäßige Arabesken, eine Ahnung von Wellen oder Sand. "Was ist das?" Dass sich diese Frage angesichts der Bilder Botterbuschs oftmals aufdrängt, gibt auch der Schriftsteller Klaus Konjetzky in seiner Einleitung zur Ausstellung zu.Die Herausforderung ist so gewollt. Und noch mehr: Nicht nur das Sehvermögen soll hier angesprochen werden, sondern auch die Synapse zum Gehör. "Wir können Vera Botterbuschs Fotografien so sehen, wie wir Musik hören", meint Klaus Konjetzky weiter. Also sozusagen Wassily Kandinskys aufs Papier gebrachte Töne, nur in der anderen Reihenfolge. Im Grunde genommen sollen diese ästhetisch ansprechenden und mit so viel philosophischen Gedanken garnierten Bilder wohl schlicht und einfach eines vermitteln: Jeder sieht die Welt durch sein subjektives Empfinden. Und so kann etwa Botterbuschs "Moment Musical" mehrerlei sein: Eine fotografierte Wasseroberfläche, ein aufs Bild gebrachtes Plätschern, oder ein abstraktes Muster.Es ist wohl auch der bayerische Böhmerwald, der hier die Vorlagen liefert. Dort lebt die ansonsten in München ansässige Künstlerin zeitweise. Bekannt geworden ist Botterbusch nicht nur durch ihre Fotografien sondern auch durch Filme zu den Themen Literatur, Kunst und Musik.Im "Leeren Beutel" fügen sich die Fotografien ein in ein Ausstellungsprogramm, das erstmals einem übergeordneten Thema unterstellt ist. Die nächste Zeit geht es dort vornehmlich um die Fotografie.Botterbuschs Arbeiten eröffnen nun nicht nur diesen "fotografischen Reigen". Die Bilder werden gleichzeitig anlässlich des 75. Geburtstages des Ausstellungsbereichs Leeren Beutel gezeigt. Ein Geburtstagsständchen also, das einer Städtischen Galerie würdig ist. "Und die Welt hebt an zu singen."___Die Ausstellung kann noch bis 25. Juni im "Leeren Beutel" besucht werden. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr.