Politik Regensburg

04.05.2017

9

0 04.05.2017

Vor einem Vierteljahrhundert hat die Uniklinik Regensburg den stationären Betrieb aufgenommen. Eine sehr wechselhafte Geschichte. Zum Jubiläum gratulierte beim Festakt am Donnerstag Bayerns Wissenschaftsminister Ludwig Spaenle.

Lange Vorlaufzeit

Eine "Herkulesaufgabe"

Der Staatsminister sagte vor Festgästen aus Medizin, Politik und Gesellschaft, die Uniklinik sei ein "unverzichtbarer Bestandteil der medizinischen Versorgung in der Region und für seine Hochleistungsmedizin weit darüber hinaus hoch anerkannt". Einen besonderen Namen habe sich Regensburg auf dem Gebiet der Immunologie und der Tumorforschung gemacht.Nicht unerwähnt ließ Spaenle den Bau der Kinder-Uniklinik Ostbayern (Kuno), der erst auf Druck der hiesigen Bevölkerung zustande kam. "Kuno" habe so manchen Politiker im Schlaf verfolgt, meinte der Minister. Eine beispiellose Spendenkampagne in ganz Ostbayern hatte damals die bayerische Staatsregierung dazu bewegt, die Errichtung doch mit zu finanzieren. 2010 nahm das Haus seinen Betrieb auf und sorgt dafür, dass schwerkranke Kinder heute in der Region behandelt werden können.Professor Oliver Kölbl, Ärztlicher Direktor, blickte auf den langen Weg zur Entstehung der Uniklinik zurück. Beschlossen wurde der Bau durch den Bayerischen Landtag bereits 1962 - zusammen mit der Errichtung der Universität, die heuer 50 Jahre alt wird. Doch erst 1992 konnte auf dem grünen Hügel die stationäre Patientenversorgung beginnen.Die vorangegangenen Probleme waren vielfältig: Zunächst konnten sich Stadt und Staatsregierung nicht auf eine Bebauungsfläche einigen, dann kamen Bedenken des Wissenschaftsrats, Geldprobleme und 1993 schließlich der komplette Rückzug des Bundes aus der Finanzierung. Das mit ursprünglich 1600 Betten geplante Haus wurde immer weiter reduziert, zeitweise sollten nur zahnmedizinische Fächer den Betrieb aufnehmen. Trotz aller Hindernisse bietet die Uniklinik mit knapp 890 Betten heute fast das gesamte medizinische Fächerspektrum an. Jährlich werden 35 000 Patienten stationär und 142 000 ambulant versorgt.Kölbl bezeichnete die Errichtung der Uniklinik Regensburg - eine der jüngsten in Deutschland - als "Herkulesaufgabe" und als "gelungenes Experiment". Die Medizinabsolventen gehörten regelmäßig zu den besten bundesweit, betonte er. Umfragen zeigten, dass die Klinik beliebt bei Patienten sei. Ausbaubedarf sieht Kölbl auf dem Gebiet der Forschung - doch auch hier hole das Haus auf.Mit mehr als 4400 Mitarbeitern ist das Uniklinikum nicht zuletzt einer der größten Arbeitgeber in der Region. Etliche Beschäftigte gehören seit der Inbetriebnahme dazu. Mitarbeiter der ersten Stunde erzählten bei dem Festakt von den mitunter nervenaufreibenden Anfangszeiten.Hans Brockard, erster kaufmännischer Direktor des Hauses, gilt vielen als "Vater der Uniklinik". Er berichtete von ganz praktischen Startproblemen: So lag die Uniklinik gleich neben der Autobahn, hatte aber zunächst keinen Autobahnanschluss. Für das 500-Betten-Haus standen für Patienten, Besucher und Mitarbeiter gerade mal 250 Parkplätze zur Verfügung. Das Klinikum verfügte weder über EDV-Verkabelung noch über Forschungsflächen. Die erste Patientin wurde am 1. Juni 1992 in der Augenheilkunde behandelt - und mit einem Blumenstrauß begrüßt.