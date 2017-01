Politik Regensburg

25.01.2017

Die Regensburger SPD rückt von Joachim Wolbergs ab. Genossen schließen eine Rückkehr ins Oberbürgermeisteramt aus und fordern eine parteiinterne Untersuchungskommission.

Unabhängige Kommission

Schaidinger in Bedrängnis

Es muss einen klaren Schlussstrich geben unter einen Jahrzehnte dauernden Sumpf in der Kommunalpolitik. SPD-Landesvorsitzender Florian Pronold

Fünf Tage lang hat die Regensburger SPD Joachim Wolbergs nach dessen Verhaftung die Stange gehalten. Am Montagabend war Schluss damit: Fraktion und Partei erklärten, dass sie eine Rückkehr von Wolbergs in das Amt des Oberbürgermeisters für nicht mehr möglich halten. Eine Untersuchungskommission soll Licht ins Dunkel bringen.Von Teilen der SPD, gerade von Seiten der Jusos, war in den vergangenen Tagen Kritik laut geworden am ihrer Meinung nach zu zögerlichen Vorgehen der Parteispitze. Dem traten Stadtverbandschefin Margit Wild sowie die beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Thomas Burger und Katja Vogel am späten Montagabend nach Sitzungen von Fraktion und Partei mit einer Erklärung entgegen. "Die SPD-Stadtratsfraktion und die Regensburger SPD waren sich schon am Mittwochabend der Tragweite und neuen Qualität der staatsanwaltlichen Aussagen im Fall von Oberbürgermeister Joachim Wolbergs bewusst", betonen sie darin.In Anbetracht der "guten Arbeit in den letzten neun Jahren als Bürgermeister und Oberbürgermeister" hätten sie Wolbergs aber die Gelegenheit geben wollen, die neue Situation zu reflektieren und die daraus notwendigen Schlüsse nach eigener Erkenntnis selbst zu ziehen. "Die SPD-Stadtratsfraktion und die Regensburger SPD sind der Meinung, dass eine Rückkehr von Joachim Wolbergs in das Amt des Oberbürgermeisters trotz der nach wie vor geltenden Unschuldsvermutung nicht mehr möglich ist", heißt es weiter. "Wir erwarten entsprechende Schritte durch den Oberbürgermeister."Die Kritik, dass sich die Parteispitze früher von Wolbergs hätte distanzieren müssen, kenne sie nur aus den Medien, sagte die Regensburger SPD-Chefin Wild im Gespräch mit unserer Zeitung. Persönlich sei das nicht an sie herangetragen worden. Nicht zur Debatte stehe derzeit, ob Wolbergs SPD-Mitglied bleibt, stellte sie klar.Am Dienstag kündigte der Stadtverband an, bei der Bundes-SPD die "Einsetzung einer unabhängigen parteiinternen Untersuchungskommission zur umfassenden und unabhängigen Aufklärung des Sachverhaltes im Zusammenhang mit den der SPD in Regensburg zugeflossenen Spendenzahlungen" zu beantragen. Die Partei solle über die Ergebnisse der Untersuchungskommission informiert werden. Inwiefern auch die Öffentlichkeit informiert wird, sagte Wild auf Nachfrage nicht. "Jetzt kommt ein Schritt nach dem anderen."SPD-Landesvorsitzender Florian Pronold sagte, die Regensburger SPD habe den richtigen Schritt getan - "weil es einen klaren Schlussstrich geben muss unter einen Jahrzehnte dauernden Sumpf in der Kommunalpolitik". Es sei dennoch richtig gewesen, Wolbergs wegen dessen Verdiensten Zeit zu geben, selber eine Entscheidung zu treffen. "Nachdem das nicht erfolgt ist, war der Schritt der Regensburger SPD unausweichlich", sagte Pronold.Bis Donnerstag hat OB Wolbergs, der seit einer Woche wegen des Verdachts der Bestechlichkeit in U-Haft sitzt, Zeit, sich gegenüber der Landesanwaltschaft zu den Vorwürfen gegen ihn zu äußern. Die Behörde prüft, ob der OB vorläufig des Dienstes enthoben und der Einbehalt eines Teils seiner Dienstbezüge angeordnet wird. Mit einer Entscheidung sei am Freitag zu rechnen, erklärte Robert Kirchmaier, Sprecher der Landesanwaltschaft, auf Nachfrage unserer Zeitung.Auch für Alt-Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU) könnte die Korruptionsaffäre schmerzhafte Konsequenzen haben. Nicht nur die Regensburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Auch bei der Landesanwaltschaft laufen disziplinarrechtliche Vorermittlungen. "Wir prüfen, ob wir ein Disziplinarverfahren einleiten oder nicht", bestätigte Sprecher Kirchmaier. Falls es dazu komme, gebe es für Ruhestandsbeamte wie Schaidinger zwei mögliche Disziplinarmaßnahmen: Die Pension könnte für einen bestimmten Zeitraum gekürzt - oder auch komplett aberkannt werden.