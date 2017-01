Politik Regensburg

Der juristische Streit um die angemessene Bezahlung eines Einzelentscheiders beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) geht in die nächste Runde. In der Güteverhandlung am Arbeitsgericht Regensburg haben sich die Parteien am Freitag nicht einigen können, es wurde ein Streittermin angesetzt. Die Verhandlung soll Ende April oder Anfang Mai stattfinden. Ein am 1. April 2016 neu eingestellter Entscheider aus Regensburg klagt vor dem Arbeitsgericht gegen seine Einstufung als Berufsanfänger.

Die förderlichen Zeiten des ehemaligen Finanzbeamten, Steuerberaters und Geschäftsführers größerer Firmen seien bei der Einstufung nicht berücksichtigt worden, betonte der Rechtsanwalt des Klägers. Dies wies der Vertreter des Bamf am Freitag zurück: Es habe Zehntausende Bewerbungen gegeben. Daher habe es keiner Prüfung der förderlichen Zeiten des Klägers bedurft. Nach Angaben beider Parteien handelt es sich um die erste Klage in diesem Zusammenhang.Zur Bewältigung des Asylstaus hat das Bamf seit 2015 Tausende Mitarbeiter eingestellt. Im April 2016 erhielt der jetzige Kläger einen Zweijahresvertrag als Einzelentscheider. Über die Entgeltstufe sollte nach Angaben des Klägers später entschieden werden. Dann sei er jedoch als Berufsanfänger in die unterste von sechs Stufen mit einem Bruttogehalt von etwa 3200 Euro eingruppiert worden. Vor dem Arbeitsgericht fordert er nun eine höhere Einstufung sowie die Prüfung seiner Qualifikation und der förderlichen Zeiten.Das Bundesamt argumentiert dagegen, dass für eine höhere Einstufung "einschlägige Berufserfahrung" von mehr als drei Jahren nötig sei. Ist dies nicht der Fall, wie bei dem jetzigen Kläger, bekomme der neue Mitarbeiter die Stufe 1 und im zweiten Jahr die Stufe 2.