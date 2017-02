Politik Regensburg

Neue Vorwürfe im Regensburger Korruptionsskandal: Bauträger Volker Tretzel soll als Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Regensburg einen Kredit über 4,5 Millionen Euro zu Sonderkonditionen erhalten haben. Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) soll sich als Verwaltungsratsvorsitzender dafür eingesetzt haben. Beide Männer sitzen seit einem Monat wegen Bestechungsvorwürfen in U-Haft.

"Nicht unüblich"

Auch Norbert Hartl

Wie der Bayerische Rundfunk berichtete, soll die Sparkasse den Kredit im Februar 2016 zu einem extrem günstigen Zinssatz von 0,6 Prozent an Tretzel vergeben haben. Es handelt sich demnach um einen Kontokorrentkredit, der für kurzfristige Finanzierungen vorgesehen ist - und für den üblicherweise deutlich höhere Zinssätze verlangt werden. Eine Sicherheitsleistung hat Tretzel dem BR zufolge nicht hinterlegen müssen: Von einer ursprünglich vereinbarten Übereignung eines Goldbestandes an die Bank sei man im Zuge der Kreditvergabe wieder abgewichen.Der Kredit ist Teil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg. Das bestätigte Theo Ziegler, Sprecher der Behörde, unserer Zeitung am Donnerstag. Wolbergs werde zu Last gelegt, dass er als Verwaltungsratsvorsitzender die Kreditentscheidung zumindest mitgetragen habe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit vergangenem Juni gegen Wolbergs und Tretzel sowie einen früheren Angestellten Tretzels. Der OB soll den Bauträger bei der Vergabe des Nibelungen-Areals bevorzugt haben - und im Gegenzug hohe Parteispenden sowie die Zusicherung einer erneuten Finanzspritze in Millionenhöhe an den SSV Jahn Regensburg erhalten haben.Die Sparkasse Regensburg teilte mit Verweis auf das Bankgeheimnis mit, keine Stellungnahme zu Fragen nach einzelnen Finanzvorgängen abzugeben. Grundsätzlich sei es zulässig und auch nicht unüblich, Kredite an Verwaltungsratsmitglieder zu gewähren, erklärte Christian Orschler, Leiter der Abteilung Kommunikation bei dem Kreditinstitut. Die besonderen bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben, die bei solchen Organkrediten zu beachten sind, halte die Sparkasse Regensburg ein. Generell gelte bei der Vergabe von Krediten der Grundsatz, dass Bonität und Kreditsicherheiten in dieser Rangfolge in die Kreditentscheidung einfließen.Als zuständige Aufsichtsbehörde hat die Regierung der Oberpfalz die Sparkasse Regensburg mittlerweile um eine Stellungnahme zu der Kreditvergabe an Tretzel gebeten, teilte Markus Roth, Sprecher der Behörde, mit. Die übliche Prüfung des vorherigen Geschäftsjahres finde derzeit ohnehin bei der Prüfstelle des Sparkassenverbandes Bayern statt. Fallen dabei Mängel auf, werde die Regierung informiert, die die Sparkasse "zur Erledigung der getroffenen Beanstandungen" auffordert.Tretzel war seit August 2014 Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse Regensburg. Bestimmt werden die Mitglieder nach allgemeinen Kommunalwahlen für sechs Jahre. Tretzel schied allerdings im September 2016 auf eigenen Wunsch vorzeitig aus - damals liefen die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den erfolgreichen Unternehmer bereits. An der Spitze des 18-köpfigen Gremiums stehen OB Joachim Wolbergs und Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler), die jährlich wechselnd den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz übernehmen. Weitere Stellvertreter sind zweite Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Willi Hogger, stellvertretender Landrat.Zehn Mitglieder werden je zur Hälfte von Stadt und Landkreis bestellt. Auch Norbert Hartl, der im Zuge der Bestechungsaffäre vom SPD-Fraktionsvorsitz zurückgetreten war, gehört zu diesem Kreis. Vier Mitglieder bestellt - auf Vorschlag von Stadt und Landkreis - die Regierung der Oberpfalz. Zu diesen vier Personen gehörte Tretzel. Auf ihn folgte als, bereits 2014 bestimmter, Ersatzmann Hans Rothammer, Präsident des SSV Jahn Regensburg. Auch gegen ihn waren im Zuge der Korruptionsaffäre Vorwürfe laut geworden, die Rothammer aber bestreitet.