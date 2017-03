Politik Regensburg

23.03.2017

Wie soll der Strom von den Windparks im Norden und Osten der Republik nach Süden kommen? Mittels Freileitungen oder mit Kabel im Boden. Gegen letztere gibt es Bedenken. Aber nicht bei der Staatsregierung.

München. Die Staatsregierung sieht in der Erdverkabelung der geplanten Gleichstromleitung "Süd-Ost-Link" durch Oberfranken und die Oberpfalz keine gravierenden Auswirkungen auf die Landwirtschaft zukommen. "Bei einer fachgerechten Verlegung von Erdkabeln können die Flächen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder landwirtschaftlich genutzt werden, so dass im Regelfall keine dauerhaften Beeinträchtigungen zu erwarten sind", schrieb Wirtschaftsstaatssekretär Franz Pschierer auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Reinhold Strobl aus Schnaittenbach (Kreis Amberg-Sulzbach). Um das Risiko irreversibler Bodenschäden durch Bau und Betrieb der Leitungen möglichst auszuschließen, werde es eine bodenkundliche Baubegleitung geben, deren Mindestanforderungen im Planfeststellungsbeschluss festgelegt würden.Nach Pschierers Darstellung soll der Boden für die unterirdische Stromtrasse schichtweise ausgehoben und anschließend wieder eingebaut werden. Damit bleibe die ursprüngliche Bodenstruktur erhalten. In Pilotversuchen hätten bislang "keine erheblichen Auswirkungen auf die Ertragsfähigkeit" festgestellt werden können. Ungeachtet dessen setze sich die Staatsregierung für eine "angemessene Entschädigung" der Grundstückseigentümer ein. Derzeit liege die übliche Entschädigungshöhe für Erdkabel bei 20 bis 30 Prozent des Verkehrswerts der Fläche. Ernteausfälle während der Bauzeit sowie kurzfristig darauf folgende Aufwuchsschäden würden zusätzlich entschädigt, berichtete Pschierer. Sollte die Nutzung unerwartet längerfristig beeinträchtigt sein, löse auch das einen Entschädigungsanspruch aus. Strobls Frage, ob die Staatsregierung eine dauerhafte Entschädigung der Grundstückseigentümer mit einer Art Durchleitungsgebühr befürworte, ließ Pschierer offen.Pschierer geht davon aus, dass - ähnlich wie bei den Masten für Freileitungen - nur ein sehr geringer Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche für die Erdverkabelung verbraucht werde. Dies betreffe Wartungsschächte oder bis an die Oberfläche reichende Muffenverbindungen, die bevorzugt an Weges- oder Straßenränder positioniert werden könnten. Klar sei allerdings, dass Bäume und tief wurzelnde Pflanzen nicht direkt über der unterirdischen Kabeltrasse angebaut werden könnten. Um Flächen- und Anbauprobleme möglichst gering zu halten, arbeiteten das Umwelt- und das Agrarministerium derzeit an Vollzugshinweisen, erklärte Pschierer.